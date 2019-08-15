Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов ГазпромаREGNUM 07:42
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза». Процедура взыскания должна завершиться до конца 2020 года, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко изданию «Экономическая правда».
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Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
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Сразу после празднования 38-летия Меган Маркл, который был отмечен в тесном семейном кругу в виндзорском Фрогморе, герцогиня Сассекская с супругом и сыном отправились в пятидневное путешествие на Ибицу.
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«Рубин» оштрафован за исполнение Шароновым обязанностей тренера
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение оштрафовать казанский "Рубин" за исполнение Романом Шароновым обязанностей главного тренера.
Обновлено вчера в 11:00
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Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Экономика
Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%
"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.
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Технологии
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Шоу-бизнес
Кончаловский объяснил частое появление Толкалиной в своих картинах
Режиссер Егор Кончаловский стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
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Энергетика
В Белоруссии повысили тарифы на транспортировку нефти через страну
«Для частичной компенсации недополученной выручки ОАО «Гомельтранснефть Дружба» постановлением МАРТ предусмотрено увеличение с 1 сентября тарифов на транспортировку нефти на 3,7%», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:30
Происшествия
В Ирландии загорелся самолет с сотрудниками Минобороны США на борту
В Ирландии загорелся самолет Boeing 763, на борту которого находились сотрудники министерства обороны Соединенных Штатов, сообщает 15 августа The Sun.
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В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
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