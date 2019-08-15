Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрдМосковский Комсомолец вчера в 07:15
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
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Происшествия
Командир аварийно севшего самолета отказался считать себя героем
Обновлено вчера в 23:33
Единоборства
Жена Дадашева рассказала о маленькой зарплате мужа в США
Елизавета Апушкина, жена погибшего боксера Максима Дадашева, рассказала о заработке ее мужа в США.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Вор в законе из Казани Муха Люберецкий отрекся от своего титула
Вор в законе Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, решил отказаться от своего титула.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
Обновлено в 03:09
Здоровье
Врачи назвали продукты, которые убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку
Обновлено 14 августа в 23:26
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Лидером среди флагманов стал Huawei P30 Pro, что для компании-производителя стало второй подряд победой в этом топе.
Обновлено в 02:27
Технологии
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Gmail
Пользователи по всему миру отмечают в пятницу сбои в работе электронной почты Gmail.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.
Обновлено в 04:36
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Общество
Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка
Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.
Обновлено 14 августа в 20:42
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием
Военные эксперты назвали преимущества зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Об этом сообщает Daily Express.
Обновлено в 03:06
Здоровье
В Приморье подтверждены два новых очага африканской чумы свиней
Обновлено вчера в 20:37
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
"Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Общество
Google не ответил на требование удалить ролик с оскорблением герба РФ
Американская компания Google не отреагировала на три запроса Роскомнадзора об удалении контента на сервисе YouTube, оскорбляющего государственные символы России — флаг и герб, информирует пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:15
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
В британских вооруженных силах вновь зафиксировали недобор
Ннаибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 тыс. 440 человек.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Макгрегору грозит штраф за драку в баре
Обновлено в 04:08
Происшествия
После вскрытия медик заявил, что миллиардера Эпштейна могли убить
Находившийся в тюрьме миллиардер Джеффри Эпштейн, которого ранее обнаружили мертвым в камере, с большей долей вероятности мог умереть насильственной смертью, нежели свести счеты с собственной жизнью.
Обновлено в 02:49
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36