с чего всё началось

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Политика Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.

Политика Путин уволил трех генералов силовых структур Путин уволил ряд генералов силовых ведомств России Кроме того, от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД РФ Игорь Хренков.

Политика Всем официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово Власти Косова запретили въезд на территорию автономии всем официальным лицам из Сербии.

Общество В Исландии изменили правила образования фамилий Закон "о гендерной автономии", меняющий правила образования исландских фамилий, был принят 18 июня.

Политика Минтранс РФ предложил Чехии перенести решение по полетам на осень Минтранс РФ предложил властям Чехии отложить рассмотрение спорных вопросов в области авиасообщения на сентябрь.

Экономика Законопроект о выплатах по советским вкладам внесен в Госдуму Законопроект о возобновлении государственных выплат по советским вкладам внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Экономика Германия увеличила инвестиции в Россию на треть Объем чистых прямых инвестиций германского бизнеса в России в первом квартале вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 1,76 млрд евро, свидетельствуют данные Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK).

Авто Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.

Шоу-бизнес Младшая дочь Игоря Крутого выросла невероятной красавицей Продюсер поделился редким фото с 16-летней Сашей. Игорь Крутой и его жена Ольга раньше регулярно выводили в свет свою младшую дочь Сашу.

Шоу-бизнес Лолита заявила о расставании с молодым мужем Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.

Футбол Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки» Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Общество В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .

Происшествия Кокорин и Мамаев этапированы в колонию 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.

Гаджеты Xiaomi Redmi представили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro Бренд Xiaomi Redmi выпустили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro, получившую название Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.

Политика Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.

Политика Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах "Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.

Авто Кроссовер Renault Duster представлен на футуристичных рендерах По задумке автора будущий Renault Duster должен получить раздутый кузов с гигантскими арками, лазерными фарами и двумя дверьми, а дополнит образ компактный багажник на крыше.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.