Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газаРИА Новости 06:43
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
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Аналитик: «Нафтогаз» саботирует переговоры с РФ ради США и позора Зеленского
Национальная служба новостей07:42
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Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
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30-летний российский голкипер Сергей Бобровский, перешедший из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз», поделился эмоциями от перехода.
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Транспорт
В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек
Обновлено в 09:46
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Путин уволил трех генералов силовых структур
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Всем официальным лицам Сербии запретили въезд в Косово
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В Исландии изменили правила образования фамилий
Закон "о гендерной автономии", меняющий правила образования исландских фамилий, был принят 18 июня.
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Обновлено вчера в 05:36
Экономика
Германия увеличила инвестиции в Россию на треть
Объем чистых прямых инвестиций германского бизнеса в России в первом квартале вырос на 33% относительно того же периода прошлого года и достиг 1,76 млрд евро, свидетельствуют данные Германо-российской внешнеторговой палаты (AHK).
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Mercedes представил «заряженные» модели Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
На фестивале скорости в Гудвуде дебютировали сразу две «заряженные» новинки немецкой компании — хэтчбек Mercedes-AMG A45 и седан CLA 45 S. Отличительными особенностями моделей стали мощная решетка радиатора Panamericana и сдвоенные патрубки выхлопной системы с каждой стороны заднего бампера.
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Шоу-бизнес
Младшая дочь Игоря Крутого выросла невероятной красавицей
Продюсер поделился редким фото с 16-летней Сашей. Игорь Крутой и его жена Ольга раньше регулярно выводили в свет свою младшую дочь Сашу.
Обновлено в 07:00
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
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Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Космос
Телескоп NASA открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
При помощи телескопа «Чадра» ученым NASA удалось измерить скорость вращения черной дыры.
Обновлено в 10:11
Гаджеты
Xiaomi Redmi представили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro
Бренд Xiaomi Redmi выпустили лимитированную версию смартфона Redmi K20 Pro, получившую название Redmi K20 Pro Avengers Limited Edition.
Обновлено в 04:30
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский уверен, что ситуация, сложившаяся в Донбассе, является "внутренним гражданским конфликтом", который "никем не инспирирован", в том числе и Россией.
Обновлено в 10:11
Политика
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Авто
Кроссовер Renault Duster представлен на футуристичных рендерах
По задумке автора будущий Renault Duster должен получить раздутый кузов с гигантскими арками, лазерными фарами и двумя дверьми, а дополнит образ компактный багажник на крыше.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Происшествия
СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»
Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.
Обновлено в 10:28