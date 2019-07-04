с чего всё началось

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Экономика «Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group «Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.

Происшествия В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.

Политика Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100 Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.

Происшествия Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы» В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".

Общество Самый длинный пешеходный мост России обрушился Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть Как сообщают эксперты, смартфон Samsung Galaxy S10e в России упал в цене на четверть.

Политика Путин прибыл в Ватикан для встречи с папой Римским Посол РФ в Ватикане Александр Авдеев накануне визита российского лидера в Рим говорил, что Путин встретится в Ватикане с папой Римским, чтобы обменяться с ним взглядами на современный мир и сопоставить позиции двух государств по основным вопросам международной повестки.

Экономика Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.

Здоровье Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.

Космос Вращающиеся черные дыры светятся в рентгеновском свете Исследователи полагают, что эти сверхмассивные черные дыры выросли за счет накопления большей части своего материала в течение миллиардов лет из аккреционного диска, вращающегося с аналогичной ориентацией и направлением вращения, а не из случайных направлений.

Кино Определен режиссер сериала «Властелин колец» Студия Amazon назвала имя режиссера сериала «Властелин колец» — им станет испанец Хуан Антонио Байона, снявший «Мир Юрского периода 2», сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Муж Анастасии Макеевой пожертвовал ради нее работой Актриса Анастасия Макеева, долгое время скрывавшая от публики своего супруга, недавно решилась приподнять завесу тайны.

Происшествия Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.

Происшествия Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.

Происшествия Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.

Интернет Instagram, WhatsApp и Facebook признали глобальный сбой Тысячи пользователей пожаловались на сбой в работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp.

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Политика Советник Зеленского ответил на слова Путина о сепаратистах Советник команды президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев дал комментарий после того, как президент России Владимир Путин заявил, что его украинский коллега называет жителей региона сепаратистами.

Здоровье Для получения водительских прав придется сдавать анализы у нарколога Фото: prom-nadzor.ru Минздрав РФ подготовил проект приказа, которым ужесточается процедура медосвидетельствования для получения или замены водительских прав.

Авто Продажи новых автомобилей в России в июне упали на 3,3% В июне 2019 года в России упали на 3,3% продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

Экономика Выставленный на продажу бизнес в России подешевел Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу на доске интернет-объявлений «Авито», снизилась на 8% за последний год.