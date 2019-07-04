с чего всё началось

Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Финансы Главу банка «Восточный» отправили в отставку Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».

Происшествия Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.

Происшествия Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.

Общество Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.

Музыка На форуме «Таврида» прошла встреча с известными продюсерами 3 июля в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла творческая встреча с Игорем Матвиенко и Игорем Полонским.

Политика Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.

Происшествия В Италии произошло мощное извержение вулкана На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.

Политика Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.

Гаджеты Творец чуда AMD пообещал через пять лет поднять Intel с колен Пять лет на подготовку Компания Intel сможет увеличить темпы прироста производительности процессоров не ранее чем через пять лет.

Происшествия В центре Москвы дерево убило ребенка В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.

Общество СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .

Общество Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Экономика Набиуллина: банки пытаются обойти наши ограничения ЦБ видит риски очень длинных потребительских кредитов, но доля их пока невелика, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге на Международном финансовом конгрессе.«Банки пытаются обойти наши предыдущие и, видимо, будущие ограничения, удлиняя сроки потребительского кредитования.

Кино «Человек-паук: Вдали от дома» выходит на российские экраны Кстати, еще до российского и даже американского релиза фильм уже успел побить всех конкурентов в международном прокате, собрав внушительную кассу в азиатском регионе.

Происшествия Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.

Политика Путин назвал условия для диалога с Киевом Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.

Экономика Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

Футбол Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Гаджеты Шпионские приложения устанавливают на телефоны туристов в Китае Уже на пропускном пункте пограничники забирают телефоны туристов и устанавливают специальное приложение.