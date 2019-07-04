Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газаРИА Новости 06:43
Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:33, Вашингтон
Футбол
Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео
Обновлено в 06:12
Финансы
Главу банка «Восточный» отправили в отставку
Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
Обновлено в 07:10
Происшествия
Убийца старейшей сотрудницы Мариинского театра найден мертвым
Фигурант дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра в Петербурге Сеник Нароян найден мертвым.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Женщина погибла во время салюта в Минске
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Появилась фотография подводной лодки «Лошарик» после гибели моряков
В результате аварии 14 человек получили смертельное отравление продуктами горения. Сейчас аппарат доставлен на военную базу в Североморске.
Обновлено вчера в 19:36
Общество
Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy
Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Музыка
На форуме «Таврида» прошла встреча с известными продюсерами
3 июля в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла творческая встреча с Игорем Матвиенко и Игорем Полонским.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
Путин прибыл в Италию, где проведет переговоры с руководством страны
Президент России Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой, премьером Джузеппе Конте, примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В Италии произошло мощное извержение вулкана
На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено вчера в 15:57
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян прокомментировал заявление испанских ученых о том, что умеренное потребление молока снижает риск развития ряда заболеваний.
Обновлено в 04:48
Политика
Прокуратура внесла представление губернатору Тюменской области
Прокуратура Тюменской области внесла представление губернатору региона Александру Моору об устранении нарушений закона в связи с некачественным водоснабжением в селе Каскара Тюменского района.
Обновлено в 07:16
Гаджеты
Творец чуда AMD пообещал через пять лет поднять Intel с колен
Пять лет на подготовку Компания Intel сможет увеличить темпы прироста производительности процессоров не ранее чем через пять лет.
Обновлено в 06:01
Политика
Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100
Обновлено в 06:05
Происшествия
В центре Москвы дерево убило ребенка
В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:21
Общество
СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей
Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .
Обновлено в 07:20
Общество
Синоптики прогнозируют достижение «холодного дна» в выходные в Москве
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в выходные.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»
Обновлено в 06:23
Политика
Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»
Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Экономика
Набиуллина: банки пытаются обойти наши ограничения
ЦБ видит риски очень длинных потребительских кредитов, но доля их пока невелика, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на брифинге на Международном финансовом конгрессе.«Банки пытаются обойти наши предыдущие и, видимо, будущие ограничения, удлиняя сроки потребительского кредитования.
Обновлено в 07:19
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» выходит на российские экраны
Кстати, еще до российского и даже американского релиза фильм уже успел побить всех конкурентов в международном прокате, собрав внушительную кассу в азиатском регионе.
Обновлено 01 июля в 13:16
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 06:35
Кино
Netflix показал мавзолей Ленина в сериале о Российской империи
Обновлено в 06:21
Политика
Путин назвал условия для диалога с Киевом
Российский лидер напомнил, что во время предвыборной кампании Зеленский обещал установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Набиуллина назвала главные ограничения для развития экономики России
Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
Обновлено в 04:02
Футбол
Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу
Сборная Перу обыграла команду Чили в матче 1/2 финала Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии
Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Шпионские приложения устанавливают на телефоны туристов в Китае
Уже на пропускном пункте пограничники забирают телефоны туристов и устанавливают специальное приложение.
Обновлено вчера в 14:45
Экономика
Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении многодетным семьям компенсации расходов на обслуживание ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:11