Политика

Украинский «Нафтогаз» готовится к прекращению транзита газа из РоссииBFM.ru 11:22

«Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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с чего всё началось
Вопрос транзита российского газа через Украину не может быть решен только между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявил
 директор по развитию бизнеса украинской газовой компании Юрий Витренко в Facebook.
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