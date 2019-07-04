с чего всё началось

«Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Украинский «Нафтогаз» готовится к прекращению транзита газа из России

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