Политика

«Нафтогаз» готовится прекратить транзит газа из РоссииИжевскИнфо.РУ 08:46

Коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко заявил на своей странице в Facebook, что компания готовится полностью прекратить транзит российского газа с 2020 года.
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с чего всё началось
Вопрос транзита российского газа через Украину не может быть решен только между «Газпромом» и «Нафтогазом», заявил
 директор по развитию бизнеса украинской газовой компании Юрий Витренко в Facebook.
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