Политика

Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с РоссиейЦентр энергетической экспертизы вчера в 20:00

В первом квартале 2020 году украинский Нафтогаз прогнозирует перебои в транзите российского газа, который может продлиться три месяца. Об этом, как сообщает РИА Новости, на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине заявил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.
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Киев готовится к перебоям с транзитом российского газа

На Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.
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