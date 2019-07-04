На Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

с чего всё началось

В первом квартале 2020 году украинский Нафтогаз прогнозирует перебои в транзите российского газа, который может продлиться три месяца. Об этом, как сообщает РИА Новости, на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине заявил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.

Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с Россией

Общество СМИ: семья главы Генштаба РФ владеет недвижимостью общей стоимостью больше 100 млн рублей Семья главы российского Генштаба Валерия Герасимова владеет недвижимостью общей стоимостью от 100 до 150 млн рублей: квартирой в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дачей примерно в 30 километрах от МКАД, пишет Настоящее время .

Экономика Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов» Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Теннис Томич лишен призовых на Уимблдоне из-за плохой игры По мнению рефери, выступление Бернарда Томича в матче первого круга с Жо-Вильфридом Тсонга не соответствовало профессиональным стандартам.

Технологии Россиян переведут на электронные паспорта Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян.

Политика В команде Зеленского ответили Путину Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Происшествия В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).

Футбол Кварацхелия присоединился к «Рубину» В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.

Происшествия Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.

Политика Уголовное дело возбудили против главы «Автодора» Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме В последнее время большинство публикаций в микроблоге Ксении Собчак посвящено ее сыну Платону.

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.

Происшествия В центре Москвы дерево убило ребенка В столичном районе Басманный (ЦАО) после падения дерева на детскую площадку погиб ребенок, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Италии произошло мощное извержение вулкана На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.

Шоу-бизнес Виктория Бекхэм скоро станет бабушкой Супруга футболиста со дня на день ждет сообщения о беременности подружки сына. Виктория и Дэвид Бекхэмы в панике.

Футбол Фелиш взял номер Гризманна в «Атлетико» Новоиспечённый форвард «Атлетико» Жоау Фелиш определился с игровым номером в мадридском клубе.

Происшествия В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде на июль В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле: во второй половине месяца жара вернется.

Интернет У Facebook, Instagram и WhatsApp случился глобальный сбой В работе Facebook, Instagram и WhatsApp наблюдаются сбои, сообщил сервис Downdetector, который занимается отслеживанием глобальных проблем в работе популярных интернет-ресурсов.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа Украинская компания "Нафтогаз" готовится к полному прекращению транзита российского газа по окончании 2019 года, сообщил исполнительный директор госпредприятия Юрий Витренко.

Общество Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.

Кино Том Холланд: почему нового Человека-паука полюбил весь мир Постановщик Джон Уоттс с продюсерами Sony и Marvel захотели вписать Человека-паука во вселенную "Мстителей" и начали искать свежую кровь — ведь прошло пять лет с момента выхода фильма Марка Уэбба.

Политика Делегация наблюдателей от ПАСЕ досрочно прекратила работу на Украине Делегация наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на предстоящих выборах в Верховную раду Украины досрочно прекратила свою работу на Украине.

Политика Законы по нацпроектам Госдума рассмотрит в приоритетном порядке По поручению президента Госдума в приоритетном порядке рассмотрит правительственные инициативы, которые станут основой реализации национальных проектов, подчеркнул Вячеслав Володин.

Авто В России появится новый китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Сколько будет стоить Chery Tiggo 4 в России пока не известно: рублевые цены будут объявлены позднее.