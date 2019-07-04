Политика

Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с РоссиейЦентр энергетической экспертизы вчера в 20:00

В первом квартале 2020 году украинский Нафтогаз прогнозирует перебои в транзите российского газа, который может продлиться три месяца. Об этом, как сообщает РИА Новости, на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине заявил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.
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