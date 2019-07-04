Политика
Нафтогаз готовится к перебоям транзита газа и переговорам с РоссиейЦентр энергетической экспертизы вчера в 20:00
В первом квартале 2020 году украинский Нафтогаз прогнозирует перебои в транзите российского газа, который может продлиться три месяца. Об этом, как сообщает РИА Новости, на конференции в Торонто по вопросам реформ на Украине заявил руководитель газового дивизиона Нафтогаза Андрей Фаворов.
Читать в источнике
Оценить73
с чего всё началось
На Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.РИА Новостивчера в 17:37
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом газа через Украину
Национальная служба новостейвчера в 17:32
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Спорт
Российские баскетболистки вылетели с чемпионата Европы
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Политика
Путин встретился с Папой Римским
Российский лидер Владимир Путин в Ватикане встретился c Папой Римским Франциском.
Обновлено в 08:18
Политика
Иран потребовал от Британии объясниться за захват танкера
Посол Великобритании в Тегеране вызван в Министерство иностранных дел Ирана из-за задержания нефтяного танкера.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Рэпер T-killah женился на телеведущей Марии Беловой
На Тарасове был коричневый костюм. Белова же надела белое платье с глубоким декольте.
Обновлено в 11:46
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
Телефоны в школах нужно запретить, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:19
Наука
33 тысячи лет назад в Румынии было совершено убийство
Обновлено в 06:00
Общество
Минтруд сократит список запрещенных для женщин профессий
Перечень производств и профессий, на которых ограничивается труд женщин, дорабатывается, в настоящее время в него вошли 100 профессий, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Тюмени задержали стрелявших в ТРЦ «Кристалл»
Обновлено в 01:15
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Экономика
Власти Крыма подали в суд на производителя обуви Zenden
Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму.
Обновлено в 08:32
Политика
Минздрав объяснил желание приобрести французский Falcon вместо SSJ100
Министерство здравоохранения объяснило желание приобрести для нужд подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) французский самолет Falcon 7X, а не российский Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Турист в Италии стал жертвой извержения вулкана
По данным местных СМИ, как минимум один иностранный турист погиб в результате извержения вулкана на острове Стромболи к северу от Сицилии, а еще один человек, находившийся на склоне, получил повреждения, сообщает информагентство ANSA.
Обновлено в 06:36
Финансы
Рубль теряет позиции к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:24
Футбол
«Ювентус» объявил о возвращении Буффона
Обновлено в 10:39
Шоу-бизнес
Лолита рассталась с пятым мужем
Певица Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом она сообщила в Instagtam в четверг, 4 июля.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Австралийское отделение Samsung обвинили в недобросовестной рекламе
По словам председателя ACCC Рода Симса, реклама Samsung показывала, что устройства серии Galaxy являются водонепроницаемыми и защищены от попадания влаги в океане и бассейнах.
Обновлено в 04:32
Наука
«Середнячки» в стае бродячих собак оказались самыми агрессивными
Обновлено вчера в 14:07
Наука
Все популярные мифы о кофе, чае и какао
Обновлено вчера в 05:19
Общество
Население малых российских городов за 15 лет сократилось на 1,5 млн
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об уменьшении населения в малых российских городах.
Обновлено в 08:11
Политика
Россия предложила Чехии отложить решение по авиасообщению до сентября
«Российская сторона направила ответ на предложение чешского Минтранса, в котором предлагает перенести окончательное решение о формате дальнейшего сотрудничества в области воздушного сообщения на сентябрь — конец летнего сезона», — сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Обновлено в 09:31
Кино
Продюсер «Волка с Уолл-стрит» задержан в Малайзии за отмывание денег
Пасынок бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака и продюсер голливудских фильмов, в том числе "Волка с Уолл-стрит", Риза Азиз был задержан в Малайзии, ему собираются предъявить обвинения в отмывании денег.
Обновлено в 09:46
Авто
Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Из-за проблем со здоровьем Стас Пьеха работает на таблетках и уколах
В одном из своих недавних интервью Стас Пьеха признался, что из-за проблем со здоровьем, ему приходится работать на таблетках и уколах.
Обновлено в 08:24
Здоровье
Врачи подготовили проект поправок в УК, защищающий их от нападений
Эксперты НМП готовы совместно с депутатами Государственной Думы внести изменения и доработать законопроект, чтобы предлагаемые формулировки проекта наиболее полно отвечали идее защиты медицинских работников от нападений.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа
Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02