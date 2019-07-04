Политика

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газаГазета.Ru 03:28

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года. Когда в конце 2019 года прекратится действия контрактов на транзит и поставку, "Россия займет довольно жесткую позицию", считают в "Нафтогазе".
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