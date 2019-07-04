На Украине могут начаться перебои с транзитом российского топлива, заявил топ-менеджер "Нафтогаза", руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.

с чего всё началось

На Украине готовятся к худшему. Киев ожидает трехмесячные перебои в транзите российского газа в начале следующего года. Когда в конце 2019 года прекратится действия контрактов на транзит и поставку, "Россия займет довольно жесткую позицию", считают в "Нафтогазе".

«Нафтогаз» готовится к перебоям с транзитом российского газа

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