Энергетика
«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через УкраинуLenta.ru 02:44
Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт. По его словам, российская сторона готова к переговорам только после того, как новый президент Украины вступит в должность.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
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Обновлено вчера в 21:33
Общество
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Обновлено в 02:10
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