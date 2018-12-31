Энергетика

«Нафтогаз» допустил возможность отмены транзита газа через УкраинуLenta.ru 02:44

Ранее в мае глава «Нафтогаза» допустил возможность продления сотрудничества с российским «Газпромом» после 2019 года, когда истечет действующий контракт. По его словам, российская сторона готова к переговорам только после того, как новый президент Украины вступит в должность.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
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Обновлено в 03:47
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Альберт Баков уточнил также, что новых снайперских патронов в стране не создавалось с 1974 года, поскольку "конкретной задачи не ставилось".
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Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
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Facebook, которой принадлежит Instagram, закрывает отдельное мобильное приложение для обмена сообщениями через систему Direct, пишет The Verge.
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