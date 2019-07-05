с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Музыка Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020» В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.

Политика В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Общество Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.

Происшествия На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.

Происшествия В истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётя Самолёт с семилетней девочкой, которую, предположительно, пытала её тётя, вылетел из Магаса в Москву. Ребёнка поместят в центр Рошаля.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова взяла сына в ночной клуб Актриса рассказала, что взяла с собой в ночное заведение старшего сына.

Происшествия В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Политика Журналист из США восхитился Крымом Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.

Авто Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.

Космос Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.

Экономика ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкомат Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Футбол «Порту» подписал игрока сборной Японии 24-летнего футболиста подписал «Порту», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с японцем рассчитан до 2024 года.

Авто Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.

Космос Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.

Общество В России намерены создать конкурента «Википедии» В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.

Баскетбол Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс» Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.

Шоу-бизнес Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.