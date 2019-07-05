Энергетика
«Нафтогаз»: английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord StreamИнфорос вчера в 06:35
"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.
Читать в источнике
Оценить123
с чего всё началось
«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается 5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза».Фонтанка.Рувчера в 06:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Британский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»
Finam.Ruвчера в 06:03
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:03, Вашингтон
Гаджеты
Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток
Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Музыка
Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020»
В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Обновлено в 04:10
Общество
Роскомнадзор составил протокол на Google из-за фильтрации контента
Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за нарушение закона «Об информации», который в том числе требует от поисковиков исключать из выдачи сайты с запрещенной в России информацией.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Происшествия
В истязании семилетней девочки в Ингушетии подозревается её тётя
Самолёт с семилетней девочкой, которую, предположительно, пытала её тётя, вылетел из Магаса в Москву. Ребёнка поместят в центр Рошаля.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Отмечается всемирный день поцелуя
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова взяла сына в ночной клуб
Актриса рассказала, что взяла с собой в ночное заведение старшего сына.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Певец Кирилл Андреев изменил свою жизнь после трепанации черепа
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Авто
Составлен рейтинг самых крутых автомобилей в гараже Джереми Кларксона
Джереми Кларксон – самый известный автожурналист мира и бессменный ведущий популярных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour.
Обновлено в 01:43
Космос
Тайну летающей пирамиды на видео раскрыли российские пользователи Сети
В попытках понять, что за объект снят на видео, пользователи Сети выдвигают самые различные версии.
Обновлено в 02:30
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкомат
Центробанк обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В Москве задержан продававший дипломы ректор
Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
Обновлено в 04:04
Футбол
«Порту» подписал игрока сборной Японии
24-летнего футболиста подписал «Порту», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с японцем рассчитан до 2024 года.
Обновлено вчера в 23:45
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
Обновлено в 03:10
Космос
Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел
Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.
Обновлено вчера в 11:55
Общество
В России намерены создать конкурента «Википедии»
В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Баскетбол
Кавай Леонард подпишет контракт с «Клипперс»
Бывший форвард «Торонто Рэпторс» Кавай Леонард, ставший свободным агентом, подпишет контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», сообщает The Athletic.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала
По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Кино
Умер легендарный французский кинооператор Пьер Ломм
Обновлено вчера в 18:32