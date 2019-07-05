с чего всё началось

"Нафтогаз Украины" проинформировал, что Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал "Газпром" при получении дивидендов от Nord Stream внести $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Общество На Аляске зафиксировали рекордную жару Рекордно высокая температура за всю историю наблюдений зарегистрирована в ряде районов штата Аляска, сообщает Национальная метеорологическая служба США.

Шоу-бизнес Рэпер Баста назвал рождение дочерей главным достижением в жизни Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, назвал рождение дочерей главным достижением в своей жизни.

Общество Эксперт: «Работа по специальности сегодня устарела» Несклонность россиян работать по специальности Ольга Васильева проиллюстрировала примером поступающих в педвузы, «лишь 70% которых получают диплом и лишь половина выпускников которых доходит непосредственно до школьного класса».

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Финансы В НБУ заявили о росте международных резервов Украины Как поясняет Нацбанк Украины рост резервов связан с размещением еврооблигаций и покупкой валюты на международном рынке.

Происшествия Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку доставили в Москву Врачи доставили в Москву для дальнейшего лечения избитую в Ингушетии семилетнюю девочку, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко дала жёсткий ответ хейтерам Терпение модели закончилось, когда фолловеры стали обсуждать платье, которое Анастасия надела на свадьбу брата своего супруга.

Финансы АСВ вернуло Банку России по кредиту более 120 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за полтора года вернуло Банку России более 120 млрд рублей из предоставленного ранее кредита.

Политика В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.

Происшествия Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Происшествия Установлены личности погибших при крушении катамарана в Черном море Личности двух женщин, погибших при крушении маломерного судна под Джубгой, установлены, сообщил "Интерфаксу" глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин.

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях Летательный аппарат под названием «Летающая Лаборатория» с размахом крыльев 25 метров оборудован гибкими солнечными батареями отечественного производства и системами накопления энергии.

Общество В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.

Происшествия Тигры загрызли известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала на известного дрессировщика, 61-летнего Этторе Вебера, во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии.

Происшествия Пятерых сотрудников ФСБ арестовали за разбой Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ. Срок содержания под стражей им определен до августа 2019 года.

Общество 7 стран, где вам еще и «приплатят», если вы решитесь туда переехать Возможно, звучит несколько абсурдно, однако в мире есть несколько стран, которые готовы оказать материальную поддержку всем тем, кто решится поселиться на их территории.

Армия и оружие Антонов оценил заявления Пентагона о ядерных испытаниях России Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон не обсуждают спекуляции Пентагона о нарушении Россией моратория на ядерные испытания.

Общество В «Москва-Сити» появится смотровая площадка на высоте 400 метров В небоскребе "Мосинжпроекта" в "Москва-Сити" откроют смотровую площадку на высоте 400 метров, она станет самой высокой в российской столице, рассказал журналистам в пятницу архитектор проекта Сергей Скуратов.