«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газаЭкономика сегодня 02:50

«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Технической модели работы газотранспортной системы Украины для такого развития событий не существует.

«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа

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