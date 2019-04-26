«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газаЭкономика сегодня 02:50

«Нафтогаз Украины» оказался не готов к работе в случае прекращения транзита российского газа. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Технической модели работы газотранспортной системы Украины для такого развития событий не существует.

«Нафтогаз Украины» признал неготовность к работе без российского газа

Общество В Сарове оправдались за стимулирующие выплаты педагогу в один рубль В комментарии местные власти объяснились: нарушений закона нет, а полная зарплата в музыкальной школе в среднем составляет 36 тысяч рублей.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы Суд в Вашингтоне приговорил гражданку России Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ", передаёт корреспондент РИА Новости.

Происшествия Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Политика Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.

Автоспорт Квят попал в аварию во второй практике Гран-при Азербайджана Вторая сессия свободных заездов на Гран-при Азербайджана "Формулы-1" приостановлена из-за аварии российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята.

Политика В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».

Общество В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу Всего в конкурсе приняли участие более тысячи женщин-военнослужащих и сотрудниц Росгвардии со всей России.

Происшествия В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.

Общество Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.

Происшествия Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.

Политика Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.

Политика Верховная рада приняла закон об исключительности украинского языка Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которым устанавливаются его исключительные права перед остальными языками в стране.

Политика Зеленский обвинил ЦИК Украины в умышленной задержке инаугурации Ситуацию, при которой Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не спешит объявлять официальные итоги президентских выборов, прокомментировал их победитель Владимир Зеленский.

Происшествия В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами "Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.