с чего всё началось

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов. Также «Газпром» обязали выплатить 200 миллионов долларов в качестве гарантий выполнения требования суда.

Футбол «Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении «Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.

Транспорт В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество В России намерены создать конкурента «Википедии» В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.

Общество Психологи рассказали, как быть счастливым Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.

Политика ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину продолжает падать Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю с 24 по 30 июня снова снизился, следует из данных, собранных Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Футбол «Уфа» сообщила о переходе экс-защитника «Спартака» Мохбалиева Тургай — правый защитник, последние шесть лет карьеры провёл в академии московского «Спартака».

Общество Выявлены лидеры среди регионов по количеству разводов Согласно сведениям, чаще всего в 2019 году жители страны подавали на развод в Сахалинской области.

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Происшествия Погибших в Баренцевом море моряков тайно похоронят в Петербурге Что еще известно: 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате Военно-морского флота России произошел пожар — погибли 14 членов экипажа.

Политика Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2» Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.

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Политика В уральском полпредстве перестали отвечать на звонки после новостей о задержании Воробьева Сотрудники аппарата полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова сразу после появления новостей о задержании Александра Воробьева перестали отвечать на телефонные звонки.

Общество Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Происшествия Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его В итальянской провинции Бари четыре тигра убили дрессировщика во время репетиции циркового представления.

Общество В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Экономика Российские врачи получили от фармкомпаний более 3,3 млрд рублей Порядка 42 тысяч российских врачей получили от фармацевтических компаний более 3,3 миллиарда рублей в минувшем году.

Космос Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.

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Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.

Политика Украинцев нашли на задержанном в Гибралтаре танкере Среди членов экипажа задержанного в Гибралтаре нефтяного танкера есть граждане Украины, передает РИА "Новости".

Происшествия Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.