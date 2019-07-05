Энергетика
«Нафтогаз»: Суд Англии заморозил $145 млн дивидендов Nord StreamRuNews24.ru вчера в 11:24
В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов. Также «Газпром» обязали выплатить 200 миллионов долларов в качестве гарантий выполнения требования суда.
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с чего всё началось
«Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса в рамках иска НАК "Нафтогаз Украины" обязал "Газпром" в случае получения дивидендов от Nord Stream внести 145 млн долларов с принадлежащих ему активов на счет суда в качестве гарантии выполнения требований суда», – сообщается 5 июля в заявлении на сайте «Нафтогаза».Фонтанка.Рувчера в 06:47
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Британский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате «Газпрому»
Finam.Ruвчера в 06:03
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