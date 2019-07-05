с чего всё началось

В «Нафтогазе» напомнили, что в марте 2019 года английский суд постановил, что «Газпром» не имеет права скрывать и выводить собственные активы из Англии и Нидерландов. Также «Газпром» обязали выплатить 200 миллионов долларов в качестве гарантий выполнения требования суда.

Политика Звезду КВН выдвинут на пост сенатора от Калмыкии По данным источника, врио главы республики Бату Хасиков выдвинет звезду юмористического шоу в Совет Федерации, где тот станет первым из тройки кандидатов на этот пост.

Происшествия Погибших в Баренцевом море похоронят на Серафимовском кладбище Моряков захоронят рядом с телами погибших на "Курске". Стало известно место, на котором собираются похоронить погибших подводников.

Политика Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова взяла сына в ночной клуб Актриса рассказала, что взяла с собой в ночное заведение старшего сына.

Происшествия Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.

Происшествия Четыре тигра напали на дрессировщика и растерзали его В итальянской провинции Бари четыре тигра убили дрессировщика во время репетиции циркового представления.

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Происшествия В Черном море перевернулось судно с туристами Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Теннис Россияне завершили Уимблдон досрочно Уже на первой неделе Уимблдонского турнира все представители России в мужском и женском одиночном разрядах завершили борьбу за главный приз.

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