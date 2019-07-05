с чего всё началось

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Шоу-бизнес 45-летняя Виктория Бекхэм обнажилась для обложки немецкого Vogue 45-летняя Виктория Бекхэм поучаствовала в смелой фотосессии для глянца. На снимке, который был выбран для обложки, она запечатлена топлес.

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