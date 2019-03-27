Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»RT на русском 11:35

Украинский «Нафтогаз» утверждает, что Дания отказалась согласовывать маршрут трубопровода «Северный поток — 2». «Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
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Дания, по некоторым данным, выступила против строительства газопровода Северный поток-2 в своих территориальных водах

Эхо Москвы12:04

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

RT на русском11:35

Дания не подтвердила информацию об отказе «Северному потоку - 2»

ТАСС11:48

В Дании опровергли отказ «Газпрому» по маршруту «Северного потока — 2»

Известия12:10

В Дании прокомментировали информацию об отказе «Северному потоку - 2»

Газета.Ru11:56

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по маршруту «Северного потока-2»

Коммерсантъ11:24

На Украине сообщили, что Дания запретила строить «Северный поток-2» на своей территории

Говорит Москва11:14
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
Политика

Брат Дворковича объяснил его отсутствие в России командировкой

Бывший заместитель председателя правительства России, президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:09
Экономика

Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100

Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика

Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта

Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Политика

Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве

Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Технологии

Российским спецслужбам откроют доступ к интернету вещей

Российским правоохранительным органам предоставят доступ к данным, хранящимся на платформах интернета вещей.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью

Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Происшествия

СК задержал еще одного подозреваемого по делу полковника Захарченко

Обновлено в 08:47
Общество

Австралиец случайно дважды выиграл в лотерею по 16 миллионов долларов

Мужчина из австралийского Мельбурна дважды стал обладателем крупного лотерейного выигрыша в размере 23 миллионов австралийских долларов (более 16,2 миллиона долларов США), про второй билет c выигрышными номерами австралиец забыл, сообщает газета Age.
Обновлено в 09:23
Политика

США заблокируют российский газ в Европе

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который призван сократить зависимость Европы от поставок российского голубого топлива.
Обновлено вчера в 01:31
Происшествия

Защита предложила за Абызова залог в 1 млрд рублей

Защита экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова попросила отпустить подзащитного под залог в размере 1 млрд рублей.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»

Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Небензя считает преждевременным говорить о прекращении сирийского конфликта

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в среду, 27 марта, в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации по САР заявил, что говорить о прекращении сирийского конфликта преждевременно.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Шойгу: ВМФ России получит более 180 новых кораблей к 2027 году

Обновлено в 04:29
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Футбол

Черышев попал в основной состав команды недели FIFA 19

В основной состав попал полузащитник сборной России Денис Черышев.
Обновлено в 11:48
Футбол

«Бавария» может приобрести Хаверца

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может продолжить карьеру в «Баварии».
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны

Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
Обновлено в 11:47
Здоровье

Протестированы терминалы автоматизированного медосмотра водителей

Терминалы автоматизированного медицинского осмотра водителей протестировали в ГУП Московской области "Мострансавто".
Обновлено в 10:36
Политика

Орешкин назначен куратором Тывы

Ранее в Минтруде сообщили о значительном числе безработных в Тыве.
Обновлено в 10:47
Авто

Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн

Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:07
Политика

Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие

В НАТО активизировали разведдеятельность у границ России

Грушко заявил в ходе научно-практической конференции «ОБСЕ: перспективы общеевропейской и евразийской безопасности и сотрудничества» в Дипломатической академии МИД России, что «под предлогом мифической российской угрозы НАТО наращивает присутствие в Восточной Европе, осуществляет милитаризацию черноморского региона, активизирует разведдеятельность вдоль российских границ», передает РИА «Новости».
Обновлено в 04:37
Политика

Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину актеру Добронравову

Окружной суд Киева отменил запрет СБУ на въезд на Украину российского актера Федора Добронравова. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Алина Кабаева рассказала все о своей семье

Главная российская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала журналу "Аэроэкспресс" все о своем детстве.
Обновлено в 10:16
Общество

Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест

Обновлено в 09:25
Общество

Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться

Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы

Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Музыка

Украинская певица Maruv приехала в Россию

Обновлено вчера в 20:58
Гаджеты

В США могут запретить продажу iPhone

Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
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