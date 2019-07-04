Энергетика
«Нафтан» начал получать соответствующую стандартам нефть из РоссииТАСС 07:33
"Полоцктранснефь Дружба" начала принимать для "Нафтана" российскую нефть соответствующего стандарта, грязная нефть вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут - Полоцк в Российскую Федерацию. Об этом говорится в сообщении белорусского оператора "Дружбы".
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