Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видеоИзвестия 15:44
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, как иномарка Renault Logan на скорости пересекает перекресток на желтый сигнал светофора и таранит толпу людей.
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В ДТП на пересечении Каменноостровского и Куйбышева пострадали три человека
Петербургский дневник13:58
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Происшествия
Ложь о взрывах в Дзержинске подпадает под закон о фейках, заявил Никитин
Панические сообщения о "жутких последствиях" взрывов на заводе в Дзержинске подпадают под закон о фейковых новостях, заявил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания оперативного штаба.
Обновлено в 19:20
Игры
Восстановление старого Nintendo Game Boy записали на ASMR-видео
Канал Odd Tinkering опубликовал видео, на котором блогер реставрирует Nintendo Game Boy 1989 года выпуска.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Здоровье
Медики назвали причины возникновения рака легких
Британские медики после результатов исследования назвали основные причины возникновения рака легких.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Происшествия
Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов
В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.
Обновлено в 12:30
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Футбол
Полузащитник тульского «Арсенала» перейдет в киевское «Динамо»
23-летний футболист принадлежит Аустрии, но минувший сезон он провел в тульском Арсенале на правах аренды.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Политика
Вятрович задумался о создании в России «оккупационной администрации»
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович задумался о создании в России "оккупационной администрации" по примеру послевоенной Германии, чтобы избавить граждан от якобы имеющегося у них "имперского синдрома".
Обновлено в 20:47
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Специалисты NASA сообщили, что 2 июля 2019 года можно будет наблюдать полное солнечное затмение.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия
Одноэтажное здание горит в центре Москвы
Обновлено в 20:05
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области
Один человек погиб, еще шесть получили травмы в дорожной аварии в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.
Обновлено в 16:16
Авто
Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4
Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Общество
Планы на будущее
Разработкой стратегии занимаются специалисты РАНХиГС.
Обновлено в 12:09
Общество
Умер французский философ Мишель Серр
Французский философ, писатель и социолог Мишель Серр умер на 89-м году жизни, сообщает агентство France Presse.
Обновлено в 17:27
Общество
Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.
Обновлено вчера в 02:16
Политика
Малайзия сомневается в результатах расследования крушения МН17
Глава малайзийского правительства Махатхир Мохамад выразил мнение о том, что расследование крушения Boeing-777 в 2014 году, слишком политизировано.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери
Долгое время Лера Кудрявцева не показывала общественности лицо своей 10-месячной дочери Маши.
Обновлено в 14:54
Политика
МИД Украины попросил «давить» на Россию для освобождения моряков
Министерство иностранных дел Украины направило обращение к главам внешнеполитических ведомств дружественных стран с просьбой «давить на Россию» для выполнения требования Международного трибунала ООН по морскому праву по украинским морякам.
Обновлено в 18:07