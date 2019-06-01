Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видеоИзвестия 15:44

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, как иномарка Renault Logan на скорости пересекает перекресток на желтый сигнал светофора и таранит толпу людей.

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

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