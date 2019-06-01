Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видеоИзвестия вчера в 15:44
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, как иномарка Renault Logan на скорости пересекает перекресток на желтый сигнал светофора и таранит толпу людей.
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В аварии у Троицкого моста пострадали трое, в том числе ребёнок. Водителя спасали от самосуда
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Инопланетяне массово переселяются на Землю: поразительные кадры со всех уголков планеты
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Саакашвили оценил текущее состояние Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили оценил текущее состояние Украины.
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Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на футбольное поле в Мадриде во время финального матча Лиги чемпионов между командами «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», рассказала, почему приняла такое смелое решение.
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Направлявшихся на Шиес футбольных фанатов сняла с поезда полиция
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При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
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В Адыгее пассажирский поезд врезался в грузовик
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Израильские военные нанесли ракетный удар по Сирии в ответ на обстрел с сирийской территории.
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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
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В Хабаровском крае четыре человека погибли при пожаре на даче
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В Кабуле бомба взорвалась возле автобуса
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СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США
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