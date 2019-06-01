Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видеоИзвестия 15:44

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, как иномарка Renault Logan на скорости пересекает перекресток на желтый сигнал светофора и таранит толпу людей.
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Полиция выяснила, был ли врезавшийся в толпу на Каменностровском проспекте водитель трезв

78.ru14:44

Двое мужчин и 8-летний мальчик пострадали в ДТП на Каменноостровском

Телеканал Санкт-Петербург12:34

В аварии у Троицкого моста пострадали трое, в том числе ребёнок. Водителя спасали от самосуда

Фонтанка.Ру12:38

На видео попал момент наезда на толпу Logan в Петроградском районе

Мойка7812:54

В ДТП на пересечении Каменноостровского и Куйбышева пострадали три человека

Петербургский дневник13:58

В Шушарах КамАЗ въехал в «Шевроле»

Невские Новости12:57

«Логан», наехавший на толпу на Петроградке, травмировал двух мужчин и ребенка

Gazeta.SPb12:50
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Футбол

Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Обновлено в 15:49
Гаджеты

Эксклюзив: инсайдеры опубликовали фотографии чехлов для iPhone XI

Обновлено в 11:11
Футбол

«Манчестер Юнайтед» подписал игрока академии «Аякса»

16-летний форвард решил присоединиться к «Манчестер Юнайтед», отклонив предложение «Аякса» подписать первый профессиональный контракт с голландским клубом.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Шереметьево объяснили проблемы с выдачей багажа

Ранее, в субботу, стало известно, что пассажиры в аэропорту Шереметьево более двух часов не могут получить багаж в терминале D. Предполагалось, что сбой связан с системой выдачи.
Обновлено в 15:24
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19

Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
Обновлено в 06:53
Общество

Дочь Алсу передала выигрыш в «Голос. Дети» благотворительному фонду

Как сообщало ИА REGNUM, результаты музыкального конкурса, в котором по итогам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, аннулировал Первый канал 16 мая.
Обновлено в 13:31
Футбол

В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса

В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:05
Происшествия

Экс-глава Раменского района арестован по подозрению в убийстве

Бабушкинский районный суд в субботу арестовал экс-главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 12:52
Политика

В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем

Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
Обновлено в 15:18
Происшествия

Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана

Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 миллиарда рублей

Банк обвиняет менеджеров в выводе активов и причинении ущерба на 282 миллиарда рублей. Промсвязьбанк попал под санацию ЦБ в конце 2017 года.
Обновлено вчера в 03:04
Гаджеты

Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап расстались через неделю после свадьбы

Всего через неделю после торжества рэпер и певица расстались: у каждого из них свои дела.
Обновлено в 14:00
Футбол

«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду

Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
Обновлено в 13:44
Общество

В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу

В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Единоборства

Смит досрочно победил Густафссона, Ракич нокаутировал Мануву

В соглавном событии вечера проспект полутяжёлого веса Александар Ракич нокаутировал опытного Джимми Мануву уже в первом раунде.
Обновлено в 16:01
Общество

Жителям России сократят новогодние каникулы

Два года подряд (2018, 2019) жители России отдыхали целых 10 дней, тогда новогодние выходные увеличились из-за 30 и 31 декабря.
Обновлено вчера в 02:04
Происшествия

При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек

При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Спорт

Велогонщик «Астаны» Лопес был сбит болельщиком на горном этапе «Джиро»

Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес из "Астаны" был сбит болельщиком на предпоследнем этапе "Джиро д'Италия".
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Меган Маркл может вскоре объявить о второй беременности

Обновлено в 10:46
Политика

Луценко рассказал о «рейдерской атаке» на город в Киевской области

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о "рейдерской атаке" на 18-тысячный город в Киевской области.
Обновлено в 07:24
Кино

Фильм об Элтоне Джоне адаптировали к российскому прокату

Обновлено вчера в 07:32
Общество

Чего нельзя делать вечером, если хочешь проснуться красивой

Ночью процесс восстановления кожи идет наиболее активно, поэтому, если на лице осталась косметика, проснуться красивой будет невозможно.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонах

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах.
Обновлено в 03:56
Происшествия

Пять человек пострадали при землетрясении в Албании

Пострадавшими числятся пять человек. Отметим, что эпицентр землетрясения располагался неподалеку от города Корча.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Полицейские могли выстрелить в голову 5-летнему мальчику под Киевом

Ранее сообщалось, что под Киевом 5-летнему ребенку выстрелили в голову.
Обновлено в 15:21
Общество

Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета

Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

США хотят предоставить Киеву статус главного союзника вне НАТО

В палату представителей американского конгресса внесли законопроект, предусматривающий возможность предоставления Киеву статуса главного союзника США вне НАТО.
Обновлено в 13:13
Авто

Названы лучшие способы экономии топлива в автомобиле

Аналитики назвали наиболее эффективные методы снижения топливного расхода автомобиля. Все они проверены на практике и хорошо работают.
Обновлено в 12:36
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