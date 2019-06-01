Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видеоИзвестия 15:44

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, как иномарка Renault Logan на скорости пересекает перекресток на желтый сигнал светофора и таранит толпу людей.

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19 Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.

Политика В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕ Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Политика В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.

Теннис Анисимова повторила достижение Хингис Американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой несовершеннолетней участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 1998 года.

Музыка Группа «Фабрика» ищет новую солистку Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.

Общество Скончался французский философ Мишель Серр Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.

Футбол Таблица коэффициентов УЕФА. Англия — лучшая, Испания — первая Два очка, упавшие в общую английскую копилку после финала в Мадриде, закрепили безоговорочное первенство британцев в таблице коэффициентов по итогам этого сезона.

Шоу-бизнес Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.

Шоу-бизнес Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Футбол «ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.

Шоу-бизнес Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.

Армия и оружие AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.

Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

Кино В новой трилогии о Бэтмене может появиться Робин и Женщина-кошка В новой трилогии, посвященной супергерою DC Бэтмену, могут появиться и другие популярные персонажи из этой вселенной, например, Робин, Женщина-кошка, Пингвин, Загадочник и многие другие.

Космос Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1» Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".

Политика Япония не заключит мирный договор с Россией Соглашение по мирному договору между Россией и Японией не будет заключено в июне на предстоящем саммите Большой двадцатки, сообщает DEITA.

Кино Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена Премьера сольного фильма о Бэтмене запланирована на 2021 год. Последним актером, исполнившим роль Темного рыцаря, был Бен Аффлек.

Энергетика Названы причины резкого падения цен на нефть Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.

Кино Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен» Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.

Наука Hyundai представила двухэтажный электробус Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.

Экономика Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.

Экономика В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.

Политика В Украине сменили правила написания русских фамилий В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.