Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видеоИзвестия 15:44
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня. Ролик оказался в распоряжении телеканала РЕН ТВ. На кадрах видно, как иномарка Renault Logan на скорости пересекает перекресток на желтый сигнал светофора и таранит толпу людей.
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В ДТП на пересечении Каменноостровского и Куйбышева пострадали три человека
Петербургский дневник13:58
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Футбол
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв «Тоттенхэм»
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Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 19
Количество пострадавших в результате трех взрывов на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области увеличилось до 19 человек.
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Политика
В Госдуме назвали условия участия России в сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
Как сообщили источники газеты Rheinische Post, причиной нескольких поломок лайнеров мог быть саботаж или кибератаки.
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Теннис
Анисимова повторила достижение Хингис
Американская теннисистка Аманда Анисимова стала первой несовершеннолетней участницей 1/8 финала Ролан Гаррос с 1998 года.
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Группа «Фабрика» ищет новую солистку
Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
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Скончался французский философ Мишель Серр
Во Франции в возрасте 88 лет умер философ Мишель Серр.
Обновлено в 17:47
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия — лучшая, Испания — первая
Два очка, упавшие в общую английскую копилку после финала в Мадриде, закрепили безоговорочное первенство британцев в таблице коэффициентов по итогам этого сезона.
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Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
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Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Политика
Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17
Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.
Обновлено в 13:58
Футбол
«ПСЖ» может предложить 140 миллионов евро за Роналду
Как сообщает Diario Gol, парижане готовы заплатить за 34-летнего форварда «Ювентуса» 140 миллионов евро.
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Экс-супруга Башарова с сыном покинула Россию
Бывшая жена актёра и телеведущего Марата Башарова Елизавета купила билеты в Доминикану для себя и сына.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
AFP: при подрыве машины в Ракке погибли 10 человек
По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка.
Обновлено в 17:04
Общество
Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров
Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.
Обновлено в 15:50
Кино
В новой трилогии о Бэтмене может появиться Робин и Женщина-кошка
В новой трилогии, посвященной супергерою DC Бэтмену, могут появиться и другие популярные персонажи из этой вселенной, например, Робин, Женщина-кошка, Пингвин, Загадочник и многие другие.
Обновлено в 04:51
Космос
Китай до конца года запустит четыре спутника «Хайнань-1»
Китай планирует до конца 2019 года запустить четыре спутника дистанционного зондирования земли "Хайнань-1".
Обновлено в 01:01
Политика
Япония не заключит мирный договор с Россией
Соглашение по мирному договору между Россией и Японией не будет заключено в июне на предстоящем саммите Большой двадцатки, сообщает DEITA.
Обновлено в 03:29
Кино
Роберт Паттинсон официально утвержден на роль Бэтмена
Премьера сольного фильма о Бэтмене запланирована на 2021 год. Последним актером, исполнившим роль Темного рыцаря, был Бен Аффлек.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика
Названы причины резкого падения цен на нефть
Эксперт центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила, что резкое падение цен на нефть на 10% и больше обусловлено спекулятивными операциями на рынке финансов.
Обновлено в 05:09
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Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка
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Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Наука
Hyundai представила двухэтажный электробус
Компания Hyundai представила свой первый электрический двухэтажный автобус.
Обновлено вчера в 07:30
Экономика
Россияне стали тратить на бесплатные госуслуги в три раза больше
Подорожание формально бесплатных государственных услуг на 12% привело к тому, что россияне заплатили за все тот же объем оказанных им госуслуг на 843 млрд рублей больше, чем год назад.
Обновлено в 12:49
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Политика
В Украине сменили правила написания русских фамилий
В Украине изменят правила написания некоторых российских фамилий.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15