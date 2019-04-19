Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возрастаВедомости 18 апреля в 17:42
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Читать в источнике
Оценить59
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты: денег от повышения пенсионного возраста надолго не хватит. Его могут повысить еще раз
Версия-Саратоввчера в 09:38
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество
Программу мероприятий ко Дню Победы утвердили в Петербурге
Обновлено вчера в 18:47
Космос
Школьник из Томска разработал уменьшенную копию космического спутника
Обновлено вчера в 04:45
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Технологии
Цукерберг может лично ответить за утечку чужих данных
Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг может лично ответить за скандал с утечкой данных пользователей.
Обновлено вчера в 16:28
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
Число пострадавших от пожаров в Забайкалье возросло до 27 человек
Число пострадавших во время природных пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек, сообщила в субботу пресс-служба регионального Минздрава.
Обновлено в 02:57
Политика
В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины
Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.
Обновлено вчера в 09:29
Единоборства
Дебютный бой Штыркова в UFC отменён из-за болезни
Американский боец Девин Кларк рассказал, что его поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге с россиянином Иваном Штырковым отменён.
Обновлено в 02:54
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего оппонента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В США поймали огромную рыбу-меч весом около 340 килограммов
В США рыбаки поймали огромную рыбу-меч, которая весит около 340 килограммов.
Обновлено в 03:02
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже
В результате аварии погибли три человека: оба водителя и две пассажирки легковой иномарки. Обстоятельства происшествия выясняются.
Обновлено в 02:32
Наука
Обнаружена самая массивная нейтронная звезда
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек
В результате погибли 13 человек, в числе которых двухлетний ребенок.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Авто
Известна дата выхода нового Land Rover Defender
Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено вчера в 09:24
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
В Кремле прошел концерт Аллы Пугачевой
Стоит отметить, что Примадонна шутливо пообещала дать концерт с романсами в честь своего 80-летия.
Обновлено 18 апреля в 01:50
Армия и оружие
Израиль нашел способ противостоять С-300
В Израиле решили противостоять российским комплексам С-300 при помощи новых сверхзвуковых ракет класса "воздух-земля" Rampage.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
У Венсана Касселя родилась Амазонка
Французский актер Венсан Кассель в третий раз стал отцом. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Гуллит: «Гвардиола не может выиграть Лигу чемпионов без Месси»
По словам голландца, главному тренеру "Сити" Хосепу Гвардиоле не хватает в составе такого игрока, каким был у него в "Барселоне" Лионель Месси.
Обновлено в 00:36
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
Хозяйственный суд Хмельницкой области Украины удовлетворил иск российской корпорации "МиГ" против "Красиловского агрегатного завода", которого обязал выплатить компании пять миллионов рублей.
Обновлено вчера в 14:13
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Самые частые нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Почем «гранит науки»? Сколько стоит обучение в десяти главных вузах России
Бюджетных мест вузах на всех не хватит, значит, родителям выпускников стоит присмотреться к платному образованию.
Обновлено в 01:00
Транспорт
Минтранс предлагает поделить водителей на профессионалов и любителей
На сайте проектов нормативных правовых актов опубликован документ, согласно которому водителей планируется поделить на любителей и профессионалов.
Обновлено вчера в 01:35
Наука
Ученые обнаружили новую геотермальную зону в Йеллоустоне
Обновлено вчера в 23:27