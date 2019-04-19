Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возрастаВедомости 18 апреля в 17:42

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
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