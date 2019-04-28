Футбол

Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»Уфа1.ру вчера в 09:47

Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нефтяник» начнётся в 13:30 по уфимскому времени. Команда Вадима Евсеева начинает заключительную часть чемпионата, состоящую из пяти матчей.
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«Уфа» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Чемпионат02:06

Чемпионат России. «Уфа» дома сыграет с «Уралом»

Горобзор.ру01:00

Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»

Уфа1.рувчера в 09:47

«Уфа» — «Урал». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru02:07
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Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
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Умер еще один отравившийся наркотиками заключенный «Матросской тишины»

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«Украинская любовница» Саакашвили попала в ДТП в Москве

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Обновлено в 06:00
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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Происшествия

В Калифорнии преступник устроил стрельбу в синагоге

Один человек погиб, трое получили ранения во время вооруженного нападения на синагогу в Сан-Диего в Калифорнии, передает "ТВ Центр".
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Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Российские военные показали, как ловят сетью беспилотники

Российские военные показали посадку беспилотного летательного аппарата "Орлан-10" на российский фрегат "Адмирал Эссен" - аппарат был пойман специальной сетью.
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Эксперты назвали причину возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
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Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
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Обновлено в 01:58
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Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
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В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
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Обновлено в 03:30
Происшествия

Из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие в Москве

На юго-востоке Москвы около 60 человек были эвакуированы из из общежития после анонимного сообщения с угрозой "минирования".
Обновлено в 04:04
Происшествия

Мальчик попал в больницу после укуса гадюки в Подмосковье

Гадюка укусила 12-летнего школьника в подмосковном городе Ступино. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел на улице Молодежной.
Обновлено в 05:24
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
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В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
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Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
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Футбольный стадион в Уфе, домашний стадион футбольного клуба «Уфа».
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