Футбол

Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»Уфа1.ру вчера в 09:47

Уфа — Урал
4 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Нефтяник»
16′
Эрик Бикфалви
Андрес Вомбергар
22′
Ондрей Ванек
52′
Ондрей Ванек
Оливье Тилль
54′
55′
Андрей Егорычев
Артем Фидлер
59′
Сергей Брызгалов
61′
Андрей Панюков
Денис Поляков
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
77′
77′
Марко Араторе
Николай Димитров
Сильвестр Игбоун
80′
Дмитрий Живоглядов
Александр Сухов
88′
Сильвестр Игбоун
90′+2′
Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нефтяник» начнётся в 13:30 по уфимскому времени. Команда Вадима Евсеева начинает заключительную часть чемпионата, состоящую из пяти матчей.
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Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»

Уфа1.рувчера в 09:47
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