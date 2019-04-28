Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»Уфа1.ру вчера в 09:47

Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нефтяник» начнётся в 13:30 по уфимскому времени. Команда Вадима Евсеева начинает заключительную часть чемпионата, состоящую из пяти матчей.

Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»

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