Футбол
Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»Уфа1.ру вчера в 09:47
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
4
Никитин
17
Живоглядов
56
Круговой
5
Йокич
27
Неделчару
9
Ванек
8
Карп
7
Сысуев
44
Игбоун
32
Вомбергар
31
Годзюр
4
Брызгалов
27
Меркулов
15
Кулаков
3
Ароян
92
Емельянов
10
Бикфалви
44
Егорычев
58
Эль-Кабир
21
Араторе
20
Панюков
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нефтяник» начнётся в 13:30 по уфимскому времени. Команда Вадима Евсеева начинает заключительную часть чемпионата, состоящую из пяти матчей.
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