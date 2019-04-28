Футбол

Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»Уфа1.ру вчера в 09:47

Уфа — Урал
сегодня
в 04:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Уфа
Расстановка 3‑4‑3
31
Беленов
  
4
Никитин
  
17
Живоглядов
  
56
Круговой
  
5
Йокич
  
27
Неделчару
  
9
Ванек
  
8
Карп
  
7
Сысуев
  
44
Игбоун
  
32
Вомбергар
  
31
Годзюр
  
4
Брызгалов
  
27
Меркулов
  
15
Кулаков
  
3
Ароян
  
92
Емельянов
  
10
Бикфалви
  
44
Егорычев
  
58
Эль-Кабир
  
21
Араторе
  
20
Панюков
  
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом». Встреча на стадионе «Нефтяник» начнётся в 13:30 по уфимскому времени. Команда Вадима Евсеева начинает заключительную часть чемпионата, состоящую из пяти матчей.
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Подробнее о событии

«Уфа» – «Урал». Прямой эфир начнется в 11:30

Sports.ru01:30

«Уфа» – «Урал»: хозяева сыграют в красной форме

Спорт-Экспресс01:35

Чемпионат России. «Уфа» дома сыграет с «Уралом»

Горобзор.ру01:00

«Уфа» — «Урал». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru02:07

«Уфа» — «Урал»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 11:30

Чемпионат02:06

Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»

Уфа1.рувчера в 09:47
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