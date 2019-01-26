Политика
Надежду Савченко выдвинули кандидатом в президенты УкраиныРИА Новости 06:28
Депутата Верховной рады Надежду Савченко, которая находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов, выдвинули в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", пишут "Вести". По информации издания, встреча проходила в небольшом зале отеля "Украина".
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Экс-заключенную ростовского СИЗО Надежду Савченко собираются выдвинуть в президенты Украины
Панорама Ростова-на-Дону23 января в 08:50
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Смерч перевернул автобус в аэропорту турецкой Антальи
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Обновлено в 09:29
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Украина потребовала убрать данные о российских корнях Роксоланы
Турецкие власти по требованию Украины убрали с информационного стенда для туристов в Стамбуле сведения о российском происхождении Роксоланы, жены османского султана Сулеймана Великолепного, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:30
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В Сочи умерла 103-летняя Вержик Хачарян, которая два года ждала положенную ей по закону квартиру.
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Напомним, сегодня Mitsubishi Eclipse Cross предлагается на российском рынке с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Telegraph попросил прощения у Меланьи Трамп
Британское издание The Telegraph принесло извинения первой леди США Меланье Трамп за оскорбляющую ее публикацию, вышедшую 19 января.
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Экипажи осуществляли полет над водами Баренцева, Лаптевых и Карского морей. Продолжительность полета составила более 15 часов.
Обновлено в 10:52
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Умер композитор и дирижер Мишель Легран
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Опубликован видеотизер нового Renault Clio 2019
Компания Renault опубликововала первый видеотизер обновленной модели Clio.
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Минприроды составило рейтинг регионов России с самым грязным воздухом
Стоит отметить, что летом 2018 года Роспотребнадзор составил свой рейтинг регионов России с наиболее грязным воздухом.
Обновлено в 07:22
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Обновлено в 06:07
Экономика
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Французский холдинг Kering, владелец торгового дома Gucci, должен Италии около €1,4 млрд налоговых платежей.
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Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год
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Происшествия
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В столичном аэропорту Внуково командир самолета вернулся со взлетной полосы на стоянку из-за ссоры мужчины и женщины.
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