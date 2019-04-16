Политика

Надежда Савченко вышла на свободуВести.Ru вчера в 18:32

По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.
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Надежда Савченко
Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26

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Надежду Савченко освободили из-под стражи

РИА Новости04:05

Что известно о Надежде Савченко

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Надежда Савченко и Владимир Рубан освобождены на Украине

Московский Комсомолецвчера в 19:37

«Я вернула себе волю»: Савченко о своем освобождении

Газета.Ruвчера в 18:45

Главные новости к утру 16 апреля

Коммерсантъ00:00
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Держитесь! Безбашенная Савченко вырвалась на свободу

Вести.UZ00:53
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Политика

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Обновлено в 03:42
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«Енисей»: мы придумали, что подарить «Спартаку» на день рождения

«Енисей» в социальной сети опубликовал сообщение в адрес «Спартака», с которым красноярская команда сыграет 21 апреля в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Форвард «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 23-го тура РПЛ

Обновлено в 03:17
Происшествия

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Обновлено в 02:49
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Решением суда старшего лейтенанта Марата Боярчукова уволили из вооружённых сил за употребление наркотиков, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 04:15
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Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019»

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Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
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Политика

«Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток

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«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
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По версии следствия, в феврале 2017 года Калви и другие обвиняемые убедили совет директоров банка «Восточный» принять пакет акций IFTG в счет погашения кредита в 2,5 миллиарда рублей.
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Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
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Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
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Надежда Викторовна Савченко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины. Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».
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