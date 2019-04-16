Политика
Надежда Савченко вышла на свободуВести.Ru вчера в 18:32
По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.
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Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26
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Политика
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Хоккей
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Политика
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено вчера в 15:28
Музыка
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Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено вчера в 02:10
Происшествия
Опубликованы фото Собора Парижской Богоматери после пожара
Информационные агентства опубликовали первые фотографии собора Парижской Богоматери после пожара.
Обновлено в 03:05
Политика
Россия прекратила сотрудничество с НАТО
Речь идет и сотрудничестве с НАТО по военной и гражданской линии.
Обновлено в 03:05
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Обновлено в 04:56
Политика
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Источник в ракетно-космической отрасли заявил, что пусковую платформу «Морской старт» могут перебазировать из США на Дальний Восток.
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Обновлено в 04:46
Экономика
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Обновлено в 05:04
Политика
Украинский телеведущий оправдался за шутку про Нотр-Дам и Зеленского
Политолог и ведущий телеканала "Прямой" Тарас Березовец удалил пост, в котором он связал пожар в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 04:15
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
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Происшествия
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Общество
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В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено вчера в 02:04
Политика
Родители Зеленского не поддерживали сына в баллотировании на пост президента Украины
Родители Владимира Зеленского не хотели, чтобы их сын баллотировался на пост президента Украины.
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Экономика
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Обновлено вчера в 09:53
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Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд
Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 03:44
Политика
Украинский суд отменил розыск и арест журналиста Шария
Шевченковский районный суд Киева принял решение об отмене розыска и заочного ареста журналиста Анатолия Шария.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
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Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19