Политика

Надежда Савченко вышла на свободуВести.Ru вчера в 18:32

По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.
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Надежда Савченко
Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26

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Главные новости к утру 16 апреля

Коммерсантъ00:00

На Украине освобождена из-под стражи Надежда Савченко

RT на русском00:46

Надежда Савченко и Владимир Рубан освобождены на Украине

Московский Комсомолецвчера в 19:37

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

РБКвчера в 21:27

Суд освободил Савченко из-под стражи

РИА Новостивчера в 18:14

«Я вернула себе волю»: Савченко о своем освобождении

Газета.Ruвчера в 18:45

Что известно о Надежде Савченко

ТАССвчера в 18:38
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Держитесь! Безбашенная Савченко вырвалась на свободу

Вести.UZ00:53
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