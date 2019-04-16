Политика
Надежда Савченко вышла на свободуВести.Ru вчера в 18:32
По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.
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Я захожу в этот зал как свободный человек. Я показала, как за свободу нужно бороться. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я остаюсь в зале, просидев год, и никуда не бегу. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда.
— Надежда Савченко, украинский политикDaily Storm вчера в 23:26
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Происшествия
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