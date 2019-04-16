Надежда Савченко вышла на свободуВести.Ru вчера в 18:32

Я не убегаю за границу, как предрекали прокуроры, я не убегаю с Украины, потому что я герой Украины, для меня Украина — это не пустое слово, я выбила себе свободу, я буду бороться за Украину до победного конца. Украина победит власть Порошенко, прокуроров.

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