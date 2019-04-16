Политика
Надежда Савченко вышла на свободуВести.Ru вчера в 18:32
По решению Броварского городского районного суда Киевской области в связи с истечением срока меры пресечения подозреваемые в подготовке террористических актов депутат украинской Верховной Рады Надежда Савченко и экс-глава организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан отпущены из-под стражи.
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Я не убегаю за границу, как предрекали прокуроры, я не убегаю с Украины, потому что я герой Украины, для меня Украина — это не пустое слово, я выбила себе свободу, я буду бороться за Украину до победного конца. Украина победит власть Порошенко, прокуроров.
— Надежда Савченко, украинский политикSibnet.ru 04:46
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
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