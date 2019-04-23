Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную радуREGNUM 04:22

Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Также надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало.

Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua. Она отказалась отвечать на вопросы, анонсировав брифинг для журналистов.

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Энергетика Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти Белоруссия рассчитывает до конца 2019 г. начать альтернативный России импорт нефти через порты стран Балтии или Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергея Гриба.

Транспорт Центр Москвы перекроют 24 апреля из-за подготовки к параду Победы Более массовые перекрытия улиц Москвы запланированы на 29 апреля и 4 мая, когда состоятся ночные репетиции парада на Красной площади с участием военной техники, а также 7 мая в связи с генеральной репетицией и 9 мая из-за самого парада Победы.

Происшествия Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.

Недвижимость В России выросло число желающих продать собственную дачу В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.

Здоровье В Роспотребнадзоре рассказали, как бороться с аллергией на пыльцу Специалисты из Роспотребнадзора озвучили несколько советов для россиян относительного того, как следует вести себя в случае сезонной аллергии на пыльцу.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке Организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена на территории России) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке, жертвами которых стали более 320 человек.

Происшествия ФСБ задержала бывшего главу СК в Карачаево-Черкесии по делу Арашуковых Во вторник, 23 апреля, оперативники ФСБ задержали начальника центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по КЧР Тимура Бетуганова.

Политика В Антикоррупционном бюро Украины проходят обыски В здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проходят обыски.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Происшествия В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.

Политика В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.

Футбол Чернокожий игрок предложил штрафовать клубы за проявление расизма Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг критически высказался по поводу проявления расизма со стороны фанатов.

Футбол Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов» В другом матче дня «Локомотив» выиграл у «Ростова», забив в гостях два безответных мяча. Отличились Никита Шищенко и Тимур Сулейманов.

Политика Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.

Экономика Российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.

Политика Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.

Здоровье 5 симптомов грядущего инсульта перечислили в сети Названы сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. 1.Потеря двигательной активности какой-либо части тела.

Кино «Я плакал пять-шесть раз»: первые отзывы о финальных «Мстителях» Зрители плакали, снова смеялись и снова плакали. Накануне Крис Эванс признался, что во время просмотра «Финала» плакал шесть раз.

Происшествия В Севастополе завели дело после отравления растворителем в детсаду Следственный комитет по Севастополю возбудил уголовное дело на работников детсада №87, в котором дети в возрасте от 2,5 до 4 лет отравились растворителем.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Политика Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Авто Hyundai назвал российскую стоимость 275-сильного хот-хэтча i30 N Компания Hyundai объявила о выводе на российский рынок «заряженного» хэтчбека i30 N, топовая версия которого комплектуется 275-сильным двигателем.