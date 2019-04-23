Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную радуREGNUM 04:22
Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua. Она отказалась отвечать на вопросы, анонсировав брифинг для журналистов.
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Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Также надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало.
— Надежда Савченко, украинский политикREGNUM 04:22
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Происшествия
Пожилой мужчина покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Уточняется, что мужчина покончил с собой в туалете медицинского учреждения.
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Энергетика
Белоруссия до конца года начнет альтернативный России импорт нефти
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Транспорт
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Более массовые перекрытия улиц Москвы запланированы на 29 апреля и 4 мая, когда состоятся ночные репетиции парада на Красной площади с участием военной техники, а также 7 мая в связи с генеральной репетицией и 9 мая из-за самого парада Победы.
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Происшествия
Уральца приговорили к пожизненному сроку за тройное убийство и поджог
Суд приговорил его к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.
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Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
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ФСБ пришла c обысками к «Свидетелям Иеговы» сразу в нескольких городах России.
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Происшествия
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Обновлено в 05:56
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Кино
Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
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В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
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В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
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Футбол
Чернокожий игрок предложил штрафовать клубы за проявление расизма
Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг критически высказался по поводу проявления расизма со стороны фанатов.
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Футбол
Молодежка «Зенита» разгромила «Динамо», «Локомотив» победил «Ростов»
В другом матче дня «Локомотив» выиграл у «Ростова», забив в гостях два безответных мяча. Отличились Никита Шищенко и Тимур Сулейманов.
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Политика
Новый фронт против Порошенко: судьи требуют его импичмента
Судьи окружного суда Киева во вторник, 23 апреля, обвинили уходящего президента страны Петра Порошенко в незаконном давлении на них по делу о «Приватбанке» и предложили рассмотреть в парламенте вопрос об инициировании процедуры импичмента Порошенко.
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Крупнейшие российские трейдеры создают новый союз экспортеров зерна. Об этом говорится в совместном пресс-релизе четырех экспортеров.
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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского, лидирующего во втором туре выборов президента Украины.
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5 симптомов грядущего инсульта перечислили в сети
Названы сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. 1.Потеря двигательной активности какой-либо части тела.
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В России добыли гигантский алмаз
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В Севастополе завели дело после отравления растворителем в детсаду
Следственный комитет по Севастополю возбудил уголовное дело на работников детсада №87, в котором дети в возрасте от 2,5 до 4 лет отравились растворителем.
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Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
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Волкер поддержал диалог Зеленского с Путиным
Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер в интервью PBS заявил, что он поддерживает намерение победившего во втором туре выборов Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
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Компания Hyundai объявила о выводе на российский рынок «заряженного» хэтчбека i30 N, топовая версия которого комплектуется 275-сильным двигателем.
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«Северсталь» показала снижение чистой прибыли в I квартале 2019 года
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