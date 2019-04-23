Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную радуREGNUM 04:22

Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua. Она отказалась отвечать на вопросы, анонсировав брифинг для журналистов.

Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную раду

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