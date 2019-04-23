Политика
Надежда Савченко вернулась на работу в Верховную радуREGNUM 04:22
Подозреваемая в подготовке террористического акта депутат Верховной рады Надежда Савченко вернулась в сессионный зал Верховной рады, сообщило 23 апреля издание Strana.ua. Она отказалась отвечать на вопросы, анонсировав брифинг для журналистов.
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Происшествия
Момент крушения самолета в Калифорнии сняли на видео
Обновлено в 04:04
Наука
Светящиеся гениталии насекомых подарили ученым надежду
Обновлено в 07:10
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР
Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
Обновлено в 07:58
Наука
Физическая активность оказалась мощным средством против деменции
Обновлено 21 апреля в 16:58
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
30 апреля 1945 года Адольф Гитлер мог не покончить с собой, а со своими приспешниками бежать в Аргентину на подводной лодке.
Обновлено в 04:52
Транспорт
Скидку для нарушителей ПДД могут отменить
У злостных нарушителей ПДД предложено отобрать скидку при оплате штрафов.
Обновлено в 07:07
Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести диалог с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер заявил о поддержке намерения победившего во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:00
Экономика
Каждая десятая пачка сигарет в России оказалась нелегальной
Лидер – Северная Осетия – Алания, где доля нелегальных сигарет достигла 59,8%. В тройке лидеров также Брянская область, где нелегальными являются 36,4% табачной продукции в продаже, и Кабардино-Балкария с долей 36,2%.
Обновлено в 06:01
Спорт
Максим Ковтун объявил о завершении карьеры
Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Экономика
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер»
Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер».
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет
Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».
Обновлено в 08:26
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке
Обновлено в 07:00
Общество
Москвичей предупредили о майских штормах и ураганах
В мае и начале июня из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичном регионе могут пройти ураганы и штормовые ветра, передает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя директора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующего лабораторией климатологии Института географии РАН Владимира Семенова.
Обновлено в 01:47
Политика
Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах
Обновлено вчера в 07:57
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь легла под нож пластического хирурга
Дарья Пынзарь решилась на пластическую операцию. Фотографию и пост об этом она сама опубликовала в Инстаграм.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
«Ножки как с обложки»: Лопырева устроила фотосессию в коротких шортах
35-летняя Виктория Лопырева поделилась свежим снимком, который был сделан во время одной из ее фотосессий.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский поупражнялся у здания Рады
Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду, а также пообещал наказание виновным в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:45
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Недвижимость
Жители России начали массово избавляться от дач
Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44