Футбол

«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева
Спорт-Экспресс
10:11

Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится. Вы выйдете на свободу и будете продолжать радовать болельщиков своей игрой, - сказал Юсупов в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.
Спорт-Экспресс10:11

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Воронин — Кокорину и Мамаеву: надеюсь, что этот кошмар скоро закончится

Чемпионат11:36

"Держитесь, мы с вами!" Воронин поддержал Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс11:21

Воронин поддержал Кокорина и Мамаева: «Ребята, держитесь, будьте сильными!»

Sport24.ru11:47
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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