Футбол
«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и Мамаева
«Надеюсь, этот кошмар закончится». Юсупов поддержал Кокорина и МамаеваСпорт-Экспресс10:11
Не сомневаюсь, что вы все переосмыслили. Надеюсь, что этот кошмар для вас и ваших родных как можно быстрее закончится. Вы выйдете на свободу и будете продолжать радовать болельщиков своей игрой, - сказал Юсупов в видео, опубликованном в официальном Инстаграме Кокорина.
Спорт-Экспресс10:11
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