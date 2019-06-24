Футбол

Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в ПримеруЧемпионат 03:04

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выхода футбольного клуба «Мальорка» в Примеру.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Надаль эмоционально отреагировал на выход клуба из его родного города в Примеру

RT на русском03:37

Надаль поделился эмоциями после выхода «Мальорки» в примеру

Sportbox.RU02:07

Рафаэль Надаль отпраздновал возвращение ФК «Мальорка» в Примеру

GoTennis.ru02:58

Надаль — о выходе «Мальорки» в Ла Лигу: «Нет слов! Невероятные эмоции!»

Sport24.ruвчера в 23:51

Надаль поделился эмоциями после выхода «Мальорки» в примеру

Матч ТВ02:07

Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в Примеру

Чемпионат03:04

Надаль отпраздновал возвращение «Мальорки» в ла лигу

Спорт-Экспрессвчера в 22:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Погба покинул клуб

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в июне публично объявил об уходе из клуба, однако исполнительный директор «красных дьяволов» Эд Вудворд проигнорировал его решение и всеми силами старается удержать французского хавбека.
Обновлено вчера в 04:29
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Финансы

Курс доллара снизился до 62,98 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 5 копеек и составил 62,98 рубля.
Обновлено в 03:05
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Наука

Больничные мухи оказались разносчиками опасных «супербактерий»

Различные насекомые оказались разносчиками опасных «супербактерий» для человеческого организма, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 03:14
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Внезапная проверка боеготовности проходит в войсках и силах ЦВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о том, что в настоящий момент в войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) проводится внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 04:02
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Врио мэра Челябинска нацелилась на динамичное развитие города

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний мэр Челябинска Владимир Елистратов 24 июня был отправлен в отставку.
Обновлено в 02:03
Культура

Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019

Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
Обновлено в 00:41
Политика

Лавров рассказал о русофобии в Грузии

Запад закрывает глаза на русофобию и бесчинства националистов в Грузии.
Обновлено в 04:02
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
Политика

Россия может ограничиться запретом на авиасообщение с Грузией

В воскресенье Зурабишвили не стала отвечать на вопрос Euronews, что она имела в виду, но заявила, что туристы должны иметь возможность приезжать в Грузию, а политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего.
Обновлено вчера в 17:03
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Финансы

В пятницу кривая ОФЗ сдвинулась вверх до 7-9 б.п. в доходности

По итогам дня движение на валютном рынке оказалось минимальным (USD/RUB 63.05, +0.3%), кривая ОФЗ сдвинулась вверх до 7-9 бп в доходности, а ставка кросс-валютного свопа на горизонте 1 года выросла на 11 бп (7.15%).
Обновлено в 03:04
Здоровье

На Урале придумали полезное мороженое с водорослями

Обновлено в 02:47
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Политика

Японский МИД опроверг поездку Зеленского на саммит G20

Японской стороне неизвестно о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где в ближайшие дни пройдет саммит Группы двадцати (G20).
Обновлено в 03:42
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Происшествия

Теплоход сел на мель в Керченском проливе

В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

В сентябре Apple представит не только новые iPhone, но и 16-дюймовый MacBook Pro

По данным аналитика IHS Markit Джеффа Лина (Jeff Lin), устройство выйдет в сентябре текущего года – и у Apple нет никаких причин переносить срок премьеры.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

Обновлено в 01:12
Происшествия

В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие

На форуме «Армия» представят патроны нового образца

Патроны с уменьшенной скоростью пули предназначены для бесшумной стрельбы.
Обновлено в 04:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рафаэль Надаль
Испанский теннисист
Испанский теннисист, вторая ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру одержал 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, в том числе рекордные 12 раз выигрывал Открытый чемпионат Франции. Обладатель карьерного «Золотого шлема» в одиночном разряде.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное