Футбол

Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в ПримеруЧемпионат 03:04

Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выхода футбольного клуба «Мальорка» в Примеру.
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Бывший баскетболист НБА бурно отреагировал на выход «Мальорки» в испанскую Примеру (ВИДЕО)

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Brent подорожала до $65,5 за баррель

За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
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Обновлено в 03:53
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Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
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Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
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Зеленский уволил трех губернаторов

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Обновлено в 08:05
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Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
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Происшествия

МВД Грузии отстранило от службы десять разгонявших митинги полицейских

Обновлено в 09:46
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В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек

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Назван ущерб Грузии от потери российских туристов

Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
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Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян

Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Финансы

Трамп может принять решение о девальвации доллара

Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
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Авто

Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов

Раньше «Русская издание» докладывала, собственно что свежее, третье по счёту поколение Рено Duster станет разрабатываться в Индии.
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Общество

Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
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Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
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Теннисистка с восемью пальцами получила «уайлд-кард» на Уимблдон

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Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
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Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
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Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв»

Комары находят своих «жертв» по «следу» из углекислого газа, рассказал этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.
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Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией

Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
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