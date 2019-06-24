Футбол
Надаль эмоционально отреагировал на выход «Мальорки» в ПримеруЧемпионат 03:04
Вторая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился эмоциями от выхода футбольного клуба «Мальорка» в Примеру.
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«Мальорка» пробилась в примеру, обыграв по сумме двух матчей «Депортиво»
Советский спортвчера в 17:37
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Вашингтон
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Патрушев и Нетаньяху обсудили антитеррор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израили Биньямином Нетаньяху вопросы антитеррора и безопасности.
Обновлено в 10:03
Политика
ПАСЕ проголосовала против обсуждения крушения MH17 и взносов России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала против обсуждения на текущей сессии крушения в 2014 году малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом, а также вопроса выплат российской делегацией членских взносов в Совет Европы.
Обновлено в 07:31
Политика
Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии
В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:55
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Энергетика
Brent подорожала до $65,5 за баррель
За предыдущие торги WTI подорожала на $0,36 (0,63%), до $57,43 за баррель. На прошлой неделе Brent выросла в цене на 5,1%, а WTI - на 9,4%.
Обновлено в 02:08
Авто
Mazda отзывает в России автомобили из-за проблем с двигателями
Причиной отзыва транспортных средств, оборудованных дизельным двигателем, является то, что заслонка впускного клапана может застревать в закрытом положении из-за скопившегося нагара и приводить к некорректному измерению программным обеспечением угла положения заслонки и появлению ошибки неисправности.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
В Центральном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Внезапная проверка боеготовности началась в войсках и силах Центрального военного округа по решению Верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:18
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Зеленский уволил трех губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Житомирской, Ровенской и Черкасской областных госадминистраций.
Обновлено в 08:05
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Политика
Сеть кинотеатров в Грузии приостановила показ фильмов на русском языке
В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Назван ущерб Грузии от потери российских туристов
Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Путешествия
Ростуризм разъяснил порядок возврата билетов и туров в Грузию
Ростуризм опубликовал на своем сайте часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в Грузии, где, в частности, разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры.
Обновлено в 08:58
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Финансы
Трамп может принять решение о девальвации доллара
Президент США Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время, уверены аналитики Bank of America.
Обновлено в 06:41
Авто
Новый Renault Duster оставят без дизельных моторов
Раньше «Русская издание» докладывала, собственно что свежее, третье по счёту поколение Рено Duster станет разрабатываться в Индии.
Обновлено в 09:51
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Экономика
Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России
С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Политика
Роберт Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Американский актер Роберт Де Ниро и известный писатель жанра ужасов Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике, в котором обвиняют Россию в «атаке на демократию» США, о чем сообщает RT.
Обновлено вчера в 12:38
Наука
Ученый объяснил, как комары выбирают своих «жертв»
Комары находят своих «жертв» по «следу» из углекислого газа, рассказал этномолог Йуп ван Лун из Вагенингенского университета в Нидерландах.
Обновлено в 05:59
Гаджеты
OPPO не выпустит смартфон с подэкранной камерой в 2019 году
Компания Xiaomi, как и OPPO, не планирует выпуск смартфонов, оснащенных подэкранной камерой, до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 10:07
Гаджеты
Apple представит в сентябре 16-дюймовый MacBook Pro
Как утверждает аналитик IHS Markit Джефф Лин (Jeff Lin), Apple разрабатывает 16-дюймовый MacBook Pro.
Обновлено в 05:05
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34