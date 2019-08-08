Политика
Над Донецком подняли российский флагLenta.ru 02:43
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна». Флаг заметили на главной площади города над зданием Народного совета республики.
Читать в источнике
Оценить518
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Общество
Президент Бразилии обвинил в лесных пожарах в Амазонии экологов и НПО
Эксперты из Всемирного фонда дикой природы утверждают, что число лесных пожаров растет из-за интенсивной вырубки лесов, которую поддерживает Болсонару.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад
Обновлено вчера в 16:05
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына в университет со слезами на глазах
Выбором сына Энджи довольна и надеется, что Мэддоксу удастся исполнить все свои мечты, равно как и другим первокурсникам.
Обновлено в 09:04
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 20 августа в 23:16
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Культура
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Кино
Forbes назвал самых высокооплачиваемых актёров года
Журнал Forbes опубликовал свой традиционный ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актёров.
Обновлено в 07:22
Политика
Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски
Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика
В Кремле подтвердили контакты по обмену удерживаемыми лицами с Киевом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон затронули тему обмена лицами, удерживаемыми на Украине и в России, но не обсуждали конкретных лиц.
Обновлено в 09:17
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Делегация из Германии признала Крым российским полуостровом
Глава прибывшей в Крым немецкой делегации Дирк Нессениус заявил, что Крым был и будет являться частью России.
Обновлено в 02:39
Политика
Дания отказалась продавать США Гренландию
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу американцам Гренландии.
Обновлено вчера в 01:01
Интернет
Россиянам разослали опасный вирус под видом данных об отпуске
Вирус AgentTesla способен отслеживать и собирать информацию жертвы, которую он вводит через клавиатуру, а также снимать скриншоты и извлекать данные учетных записей к программам.
Обновлено в 09:47
Киберспорт
В российских школах могут появиться уроки по Dota 2 и FIFA
Ранее эксперты ИРИ рекомендовали Минпросвещению РФ ввести в российских школах занятия по киберспорту.
Обновлено в 02:13
Общество
Польский ресторатор назвал украинцев недолюдьми
В объявлении черным по белому написано, что украинцы «и им подобные» не будут трудоустроены ни при каких условиях.
Обновлено в 09:09
Футбол
Полузащитник «Ротора» вошел в символическую сборную 9 тура ФНЛ
Полузащитник «Ротора» Мухаммад Султонов, который отметился голом в матче против «Шинника», вошел в символическую сборную девятого тура ФНЛ.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Яна Рудковская решила застраховать свои ноги
Известный продюсер Яна Рудковская задумалась о том, чтобы застраховать ноги.
Обновлено в 04:27
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Музыка
Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен По ее словам, песни "Ты моя нежность", "Вдвоем" и другие, входящие в альбом "Шум сердца" и написанные Максимом Фадеевым, она исполнять не будет.
Обновлено в 09:06
Политика
В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
Обновлено в 07:41