Политика
Над Донецком подняли российский флагLenta.ru 02:43
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна». Флаг заметили на главной площади города над зданием Народного совета республики.
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Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям совершили перелет бюджетным рейсом вместе с обычными пассажирами
Если бы королевская семья выбрала перелет частным рейсом, им пришлось бы заплатить как минимум в 10-15 раз больше.
Обновлено в 10:37
Авто
Названы сроки появления нового поколения УАЗ «Патриот»
Внедорожник УАЗ «Патриот» нового поколения появится через три года. Машина получит нержавеющий кузов и новый двигатель.
Обновлено в 09:29
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу
Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
Политика
Захарова отреагировала на обмен удерживаемых между Украиной и Россией
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должны решать соответствующие органы, ведомство не может поделиться данными.
Обновлено в 12:45
Общество
Генконсульство России рекомендовало избегать людных мест в Гонконге
Генеральное консульство России в Гонконге посоветовало россиянам воздержаться от посещения мест массового склонения людей.
Обновлено в 11:51
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в Лиге Европы
БАТЭ разгромно уступил в Казахстане в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Ответный матч в Беларуси состоится 29 августа.
Обновлено в 12:26
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП
Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Единоборства
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Форпост-Р»
Российское министерство обороны опубликовало видео, на котором совершает свой первый полет модернизированный "Форпост" - беспилотник "Форпост-Р".
Обновлено в 12:06
Экономика
У россиян появилось больше свободных денег
Индекс «свободных денег» вычисляется на основе среднего дохода домохозяйств, а также на данных потребления россиян.
Обновлено в 01:53
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Армия и оружие
В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД
Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
Обновлено в 12:19
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Пугачеву раскритиковали в Сети за некрасивый вид оголенных ног
В Сеть попали снимки, на которых Алла Борисовна объективно выглядит не лучшим образом, и этим сразу же воспользовались недоброжелатели Пугачевой.
Обновлено в 12:24
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Политика
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Демократическая партия Италии на консультациях у президента Серджо Маттареллы, на которых ведется поиск путей по выводу страны из правительственного кризиса, выразила готовность обсуждать образование нового парламентского большинства для формирования нового правительства, заявил лидер партии Никола Дзингаретти.
Обновлено в 06:13
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Технологии
Тестирование очков с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года
Тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц завершится осенью 2019 года, после чего планируется начать их активное использование для распознавания преступников в местах большого скопления людей.
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29