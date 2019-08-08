Политика
Над Донецком подняли российский флагLenta.ru 02:43
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает портал «Русская весна». Флаг заметили на главной площади города над зданием Народного совета республики.
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Общество
Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага
Обновлено в 05:23
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Аварийно севший в Жуковском А321 подготовили к эвакуации
В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации.
Обновлено в 07:57
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8
Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
В ноябре 2018-го Тарантино и Пик поженились, для 56-летнего режиссера этот брак стал первым.
Обновлено в 03:15
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Общество
Правильное расположение цветов на флаге России знают 50% граждан
Чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодые люди от 18 до 24 лет (72%), неверный порядок указали преимущественно люди старше 60 лет (45%).
Обновлено в 04:17
Общество
«Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний»
Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.
Обновлено в 04:57
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Музыка
Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева
Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.
Обновлено в 08:16
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Происшествия
Состояние 5-летней Зарины Авгоновой врачи оценивают как тяжелое
Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое, - сообщает министерство здравоохраненияр Нижегородской области.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие месяцы.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
Лидия Федосеева-Шукшина была доставлена в столичный военный госпиталь после отдыха в Болгарии.
Обновлено в 06:53
Общество
«Ъ»: Utair пожаловалась на Росавиацию в ФАС
Авиакомпания Utair направила в ФАС письмо с просьбой проверить действия Росавиации при подготовке и проведении межведомственной комиссии (МВК) 13 августа по распределению прибыльных международных маршрутов, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 05:32
Культура
Игорь Крутой прокомментировал конфликт с Лаймой Вайкуле
Латвийская певица Лайма Вайкуле провела собственный фестиваль "Рандеву" в Юрмале в то время, когда "Новая волна" должна была вернуться в Латвию, тем самым показав, что "наш конкурс там не нужен", рассказал в интервью газете "Аргументы и факты" российский композитор Игорь Крутой.
Обновлено в 07:49
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Эксперт ВШЭ: инфляция по итогам 2019 года может составить 4,4%
Автор материала Николай Кондрашов напоминает, что годовая инфляция в июле-2019 составила минимальные с начала года 4,6% против локального максимума в 5,3%, достигнутого в марте.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Восемь человек пострадали во время уличного конфликта в Ингушетии
Восемь человек пострадали в результате уличного конфликта, произошедшего в городе Назрань в Ингушетии.
Обновлено в 06:02
Футбол
МВД расследует уголовное дело после скандального матча ПФЛ
По итогам матча 27-го тура зоны Юг ПФЛ между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1) возбуждено уголовное дело по подозрению в договорном характере игры.
Обновлено в 07:13
Политика
Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать три акции протеста оппозиции 31 августа. При этом мэрия не предложила ни одной альтернативной площадки.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы
В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 01:35
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию за оскорбление арбитра
Футболисты "Зенита" матч седьмого тура чемпионата России против "Уфы" на выезде проведут без главного тренера.
Обновлено в 05:05