Политика

Над Донецком подняли флаг РоссииРИА Новости 07:21

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости. Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День Государственного флага России.
Читать в источнике
Комментировать405

Подробнее о событии

В Донецке отметили день российского флага

РИА Новости10:48

Вслед за Луганском в Донецке подняли российский флаг - видео

Царьград01:03

Над Донецком подняли флаг России

РБК07:47

В Донецке подняли российский триколор в честь Дня флага России

RT на русском05:44

Над Донецком подняли российский флаг

Lenta.ru02:43

Стало известно, почему в Донецке подняли российский флаг

Газета.Ru10:19

МОЛНИЯ: Над Донецком вместо государственных флагов ДНР подняли российский триколор

Rusvesna.su00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:41, Ашберн
Транспорт

Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока

Обновлено в 06:47
Политика

В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Политика

Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»

Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет

Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

У Павла Мамаева появились новые проблемы с законом

Обновлено в 00:10
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Здоровье

Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Общество

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Политика

Дания отказалась продавать США Гренландию

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу американцам Гренландии.
Обновлено вчера в 01:01
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу

Обновлено вчера в 16:56
Политика

Канада высказалась против возвращения России в G8

Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Интернет

Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»

Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено в 13:06
Авто

Концерн Volkswagen создал кроссоверообразный хэтч Polo

Немецкий концерн Volkswagen презентовал внедорожную вариацию хэтчбека Polo следующего поколения.
Обновлено в 10:37
Гаджеты

Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone

Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота

Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии.
Обновлено в 07:39
Здоровье

Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы

«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.
Обновлено в 12:23
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика

Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР

Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.
Обновлено в 12:24
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Общество

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.
Обновлено в 09:31
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие

Появились сообщения о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании

Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 09:13
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 11:20
Футбол

Защитник «Зенита» Терентьев восстановился после травмы

Обновлено в 05:38
Общество

Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет на проспекте Сахарова и ВДНХ

Обновлено в 12:46
Происшествия

Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке

«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное