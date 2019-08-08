Политика
Над Донецком подняли флаг РоссииРИА Новости 07:21
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости. Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День Государственного флага России.
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Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой.
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
У Павла Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 00:10
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Политика
Дания отказалась продавать США Гренландию
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за ее отказа обсуждать продажу американцам Гренландии.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Интернет
Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс»
Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.
Обновлено в 13:06
Авто
Концерн Volkswagen создал кроссоверообразный хэтч Polo
Немецкий концерн Volkswagen презентовал внедорожную вариацию хэтчбека Polo следующего поколения.
Обновлено в 10:37
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота
Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии.
Обновлено в 07:39
Здоровье
Диетолог объяснил, кому нельзя есть арбузы
«Вечерняя Москва» поговорила с врачом-диетологом, который объяснил, в чем разница между арбузом и дыней и что же все-таки полезнее для организма.
Обновлено в 12:23
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР
Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына.
Обновлено в 12:24
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Общество
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.
Обновлено в 09:31
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Происшествия
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по делу об изнасиловании
Против сотрудников МВД возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 09:13
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Футбол
Защитник «Зенита» Терентьев восстановился после травмы
Обновлено в 05:38
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43