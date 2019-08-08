Политика
Над Донецком подняли флаг РоссииРИА Новости 07:21
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости. Так в самопровозглашенной Донецкой народной республике решили отметить День Государственного флага России.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли проводила сына Мэддокса в университет
Обновлено в 01:56
Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено в 07:47
Общество
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA
Эксперты АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выбрали киберспортивные дисциплины, преподавание которых, по их мнению, необходимо ввести в школах.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Музыка
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Авто
Электрический внедорожник Ford Mustang EV вывели на испытания
В Сети появились шпионские снимки нового внедорожника Ford Mustang EV, который работает на электрической тяге.
Обновлено в 05:00
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Футбол
Чалов и Максименко вызваны на матчи молодежной сборной России
Форард ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Спартака» Александр Максименко вызваны на матч отборочного раунда чемпионата Европы-2021 в составе молодежной сборной России.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Пропавшую в лесах под Нижним Новгородом 5-летнюю девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:58
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Общество
Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид
Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Политика
В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью
«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
В Кремле приветствуют освобождение сирийского Хан-Шейхуна от боевиков
В Москве приветствуют освобождение от террористов сирийского города Хан-Шейхун.
Обновлено в 09:41
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Наука
Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз
Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
Роналду выразил готовность пообедать с Месси
Все большие спортивные противостояния объединяет то, что они здоровые. У меня нет сомнений, что Месси делает меня лучше и наоборот.
Обновлено в 03:10
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе
Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Anadolu.
Обновлено в 11:02
Авто
Toyota может наладить выпуск нового MR2 с помощью Porsche
Говоря с AutoIndustriya во время пресс-драйва новой Supra в Японии, никто иной, как главный инженер модели Тецуя Тада, говорил о гипотетическом воскрешении MR2 после его ухода с рынка в 2007 году.
Обновлено в 08:26
Транспорт
Станции Сокольнической линии метро откроют на три дня раньше срока
Девять станций Сокольнической линии московского метрополитена, закрытые ранее для строительства Большой кольцевой линии, откроют для пассажиров раньше срока на три дня.
Обновлено в 06:47
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Экономика
Минстрой оценил ущерб от паводка в Иркутской области в 35 млрд рублей
По данным комиссии, 10,8 млрд руб. ущерба приходится на жилые дома и более 20 млрд руб. – на административные здания, передает ТАСС.
Обновлено в 10:44