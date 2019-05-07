Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебняКоммерсантъ вчера в 18:05

Аналогичная ситуация и с щебнем — спрос может вырасти на 44%, а уровень загрузки предприятий — до 95%.
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Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень

Московский Комсомолецвчера в 23:29

«Ъ»: МЭР предупреждает о риске подорожания песка и щебня из-за реализации нацпроектов

Будущее России. Национальные проекты03:51

В России могут подорожать песок, щебень и битум

АБН01:27

Минэкономразвития прогнозирует дефицит стройматериалов

News.ru00:23

Риск удорожания доставки стройматериалов для нацпроектов создает дефицит полувагонов - газета

Интерфакс04:03

«Ъ»: в МЭР предупредили о риске подорожания песка и щебня из-за реализации нацпроектов

ТАССвчера в 22:33

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Коммерсантъвчера в 18:05
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Кино

HBO опубликовал тизер 5 серии заключительного сезона «Игры престолов»

Обновлено вчера в 03:22
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Обновлено вчера в 16:23
Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Происшествия

МАК: один из черных ящиков SSJ 100 сильно поврежден

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Балашихе неизвестный в камуфляже и маске расстрелял мужчину

В подмосковной Балашихе неизвестный расстрелял мужчину из пистолета Макарова.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Директор Бориса Моисеева опроверг слухи о смерти певца

Концертный директор певца Виталий Фроликов рассказал, что артист находится в США на реабилитации.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине

В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Лавров и Помпео начали переговоры в Рованиеми

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Госдепа США Майк Помпео проводят встречу в Рованиеми (Финляндия).
Обновлено вчера в 10:29
Футбол

Мамаев: Хотелось бы поскорее вернуться в большой спорт

Обновлено вчера в 15:29
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено вчера в 09:43
Политика

В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
Обновлено вчера в 09:33
Общество

Люди раскрыли видения во время клинической смерти

Пользователи Reddit поделились впечатлениями от клинической смерти. Они рассказали, что видели и чувствовали в пограничном состоянии.
Обновлено в 01:04
Политика

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич отдохнул с женой в Крыму

Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Футбол

Полузащитник «Ахмата» порвал крестообразные связки

Обновлено в 04:16
Происшествия

Подмосковный лжегенерал открыл свой отдел кадров при МВД

В Подмосковье задержали "маститого" генерал-лейтенанта казачьих войск России и зарубежья Виктора Захарчука, торговавшего должностями в МВД.
Обновлено в 03:03
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.
Обновлено в 03:46
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия.
Обновлено в 04:42
Общество

Россельхознадзор смягчает ограничения на поставки молока из Белоруссии

Россельхознадзор отменяет общий запрет на поставки молока наливом и молочной продукции в таре объемом более 2,5 л из Белоруссии, но сохраняет ограничения, введенные по другим причинам, в отношении 29 белорусских предприятий.
Обновлено в 04:31
Общество

Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова заявила о том, что Иосиф Сталин помог Адольфу Гитлеру осуществить план по блокаде Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:01
Общество

В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:20
Авто

Выпуск кроссовера Haval H2 может быть налажен в России

Компания Haval, которая, открыв свой новый завод в Тульской области, локализует на нем производство моделей F7, F7X и H9, в будущем может присоединить к ним компактный кроссовер H2.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Опубликован полный список пассажиров сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:22
Общество

Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Футбол

Эвра переоделся женщиной и станцевал со шваброй

Обновлено в 02:47
Происшествия

В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти

Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.
Обновлено в 04:04
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