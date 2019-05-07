Нацпроектам не хватает песка и щебняКоммерсантъ вчера в 18:05

Аналогичная ситуация и с щебнем — спрос может вырасти на 44%, а уровень загрузки предприятий — до 95%.

Нацпроектам не хватает песка и щебня

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