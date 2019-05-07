Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебняКоммерсантъ вчера в 18:05
Аналогичная ситуация и с щебнем — спрос может вырасти на 44%, а уровень загрузки предприятий — до 95%.
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Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень
Московский Комсомолецвчера в 23:29
«Ъ»: МЭР предупреждает о риске подорожания песка и щебня из-за реализации нацпроектов
Будущее России. Национальные проекты03:51
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