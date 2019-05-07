Экономика

Нацпроектам не хватает песка и щебняКоммерсантъ вчера в 18:05

Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
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В России могут подорожать песок, щебень и битум

АБН01:27

Минэкономразвития прогнозирует дефицит стройматериалов

News.ru00:23

Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень

Московский Комсомолецвчера в 23:29

«Ъ»: в МЭР предупредили о риске подорожания песка и щебня из-за реализации нацпроектов

ТАССвчера в 22:33

Нацпроектам не хватает песка и щебня

Коммерсантъвчера в 18:05
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Религия

Православные встречают Радоницу

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Кино

Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе

Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия

В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке

В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Экономика

Чистая прибыль BASF в первом квартале сократилась на 16%

Чистая прибыль крупнейшего в мире немецкого химического концерна BASF SE в первом квартале 2019 года снизилась на 16%, до 1,406 миллиарда евро по сравнению с показателем годичной давности, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные финансовой отчетности компании.
Обновлено вчера в 02:38
Хоккей

«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»

Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Общество

Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика

ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия

Магистральный газопровод загорелся на Урале

На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия

Стало известно, кем был американец, сгоревший в SS-100

Обновлено в 01:21
Баскетбол

«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»

Обновлено в 00:10
Общество

Правило об идентификации пользователей мессенджеров вступило в силу

Правила об идентификации в мессенджерах по номеру телефона вступили в силу с 5 мая. Об этом сообщило радио «Говорит Москва».
Обновлено 04 мая в 18:36
Происшествия

«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Армия и оружие

Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя

Обновлено в 00:37
Финансы

ЦБ может засекретить данные о слиянии банков из-за санкций

Министерство финансов России предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о слиянии банков, если сам банк или кто-то из его руководителей находятся под иностранными санкциями.
Обновлено в 00:54
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика

Лавров напомнил CNN, что их называют «фейковыми новостями»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил журналисту CNN, о том что американскую телекомпанию называют каналом "фейковых новостей", сообщает RT.
Обновлено вчера в 13:10
Кино

Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу

Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Всего в самолете находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
Обновлено вчера в 08:04
Наука

Графен спровоцировал самую быструю химическую реакцию в мире

Взаимодействие водорода с графеном оказалось одной из самых быстрых химических реакций, известных в науке.
Обновлено вчера в 06:13
Общество

В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим

Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета

Обновлено вчера в 08:10
Футбол

Дважды в «Зените»: Семак вписал свое имя в историю клуба

Олег Романцев и Георгий Ярцев побеждали со «Спартаком» в чемпионате СССР в качестве игроков, а затем — уже в роли наставников — приводили красно-белых к титулам в постсоветской истории.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

В России создадут первый атомный авианосец

Обновлено в 01:16
Общество

Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России

Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева собирается эксгумировать тело Ирины Цывиной

Обновлено в 00:49
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