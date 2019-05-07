Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебняКоммерсантъ вчера в 18:05
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
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Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень
Московский Комсомолецвчера в 23:29
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Религия
Православные встречают Радоницу
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено вчера в 09:51
Кино
Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе
Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Кузбассе высокопоставленный полицейский попался на взятке
В Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере заместитель начальника полиции по оперативной работе Главного управления МВД России по региону Вячеслав Безлюдько.
Обновлено в 00:03
Экономика
Чистая прибыль BASF в первом квартале сократилась на 16%
Чистая прибыль крупнейшего в мире немецкого химического концерна BASF SE в первом квартале 2019 года снизилась на 16%, до 1,406 миллиарда евро по сравнению с показателем годичной давности, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные финансовой отчетности компании.
Обновлено вчера в 02:38
Хоккей
«Колорадо» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
Счет в серии до четырех побед стал 3-3. Решающий матч серии за выход в финал Западной конференции НХЛ состоится 8 мая в Сан-Хосе.
Обновлено в 01:17
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
В YouTube опубликован второй трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома» Джона Уоттса.
Обновлено вчера в 09:20
Армия и оружие
Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим
"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Гаджеты
Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели
По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной
Центробанк России уведомил о неудовлетворительной деловой репутации российского миллиардера Олега Бойко, состояние которого Forbes оценивает в $1,2 млрд.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
Магистральный газопровод загорелся на Урале
На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.
Обновлено вчера в 13:45
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено вчера в 04:50
Происшествия
Стало известно, кем был американец, сгоревший в SS-100
Обновлено в 01:21
Баскетбол
«Хьюстон» сравнял счет в серии с «Голден Стэйт»
Обновлено в 00:10
Общество
Правило об идентификации пользователей мессенджеров вступило в силу
Правила об идентификации в мессенджерах по номеру телефона вступили в силу с 5 мая. Об этом сообщило радио «Говорит Москва».
Обновлено 04 мая в 18:36
Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы к годовщине освобождения Севастополя
Обновлено в 00:37
Финансы
ЦБ может засекретить данные о слиянии банков из-за санкций
Министерство финансов России предлагает разрешить Центробанку не публиковать информацию о слиянии банков, если сам банк или кто-то из его руководителей находятся под иностранными санкциями.
Обновлено в 00:54
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Лавров напомнил CNN, что их называют «фейковыми новостями»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил журналисту CNN, о том что американскую телекомпанию называют каналом "фейковых новостей", сообщает RT.
Обновлено вчера в 13:10
Кино
Родители 15-летней звезды «Игры престолов» запретили ей смотреть шоу
Актриса Белла Рэмси, известная по роли Лианны Мормонт в сериале «Игра престолов», рассказала, что родители запрещают ей смотреть это шоу.
Обновлено вчера в 12:58
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Всего в самолете находилось 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
Обновлено вчера в 08:04
Наука
Графен спровоцировал самую быструю химическую реакцию в мире
Взаимодействие водорода с графеном оказалось одной из самых быстрых химических реакций, известных в науке.
Обновлено вчера в 06:13
Общество
В честь первенца принца Гарри Ниагарский водопад подсветили синим
Ниагарский водопад в течение часа светился синим цветом по случаю рождения в семье принца Гарри и герцогини Суссекской Меган Маркл первенца.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Бортпроводник SSJ-100 рассказала о моменте аварии самолета
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Дважды в «Зените»: Семак вписал свое имя в историю клуба
Олег Романцев и Георгий Ярцев побеждали со «Спартаком» в чемпионате СССР в качестве игроков, а затем — уже в роли наставников — приводили красно-белых к титулам в постсоветской истории.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В России создадут первый атомный авианосец
Обновлено в 01:16
Общество
Общественная палата обсудит борьбу с играми и порносайтами в России
Члены Общественной палаты составят рекомендации на основе исследования, которое признало игры, соцсети и порноресурсы главными источниками угрозы для молодежи.
Обновлено в 00:50