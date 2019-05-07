Экономика
Нацпроектам не хватает песка и щебняКоммерсантъ вчера в 18:05
Минэкономики оценило потребность экономики в стройматериалах Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%.
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Из-за реализации нацпроектов в России может подорожать песок и щебень
Московский Комсомолецвчера в 23:29
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Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.
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Расчеты турецких С-400 обучат в России
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