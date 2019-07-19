Политика
Протестная акция развернулась у здания телеканала NewsOneNews.ru вчера в 13:47
У офиса украинского телеканала NewsOne, который хотел устроить телемост с «Россией 1», идёт протестная акция. Собравшиеся люди используют дымовые шашки. Ранее сотрудники NewsOne сообщали об отмене телемоста из-за прямых угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких.
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От 100 до 300 человек собрались на акцию протеста возле офиса украинского телеканала NewsOne
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