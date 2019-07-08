Политика
Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петардыRusvesna.su 14:21
Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом "Россия 1". Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за "пророссийскую пропаганду".
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Общество
Самая пожилая американка раскрыла секрет долголетия
114-летняя жительница американского штата Северная Каролина Алелия Мерфи раскрыла секрет своего долголетия.
Обновлено в 19:51
Интернет
Instagram начал предупреждать пользователей об оскорбительных сообщениях
Перед публикацией комментария, где содержатся слова или выражения, на которые часто жаловались другие пользователи, она спрашивает у автора сообщения, «уверен ли он, что хочет публиковать» этот контент.
Обновлено в 20:13
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Общество
Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте
Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий.
Обновлено в 12:10
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Политика
Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
Обновлено в 05:31
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 14:43
Общество
В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро
Обновлено в 16:11
Происшествия
Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад
В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.
Обновлено в 10:44
Футбол
Кинси Волански снова пыталась выбежать на поле в финале Кубка Америки
В финале Кубка Америки Сборная Бразилии победила Перу (3:1).
Обновлено в 18:00
Здоровье
Под Саратовом ребенок-инвалид 4 месяца не получал льготное лекарство
Ребенок обслуживался в Екатериновской районной больнице, и в течение четырех месяцев ее не обеспечивали льготными препаратами, из-за чего родители были вынуждены покупать их за свой счет.
Обновлено в 09:42
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено вчера в 06:27
Экономика
Россияне увеличили траты на развлечения, одежду и отпуска
Уже 20% россиян тратят средства на развлечения вне дома (+5 п.п. к первому кварталу), 37% — на покупку новой одежды (+4 п.п.), 31% (+1 п.п.) — на отпуска.
Обновлено в 00:00
Общество
Строительство оборонных цехов структуры «Ростеха» в Екатеринбурге отдали поставщику зерна. Госстройнадзор заявил о проблемах с пожарной безопасностью
Департамент Госжилстройнадзора Свердловской области попытался привлечь НПП «Старт» (входит в компанию «Технодинамика» ГК «Ростех») к ответственности за многократные нарушения при строительстве покрасочных и сборочных цехов.
Обновлено в 15:05
Политика
Госдума опубликовала проект заявления о санкциях против Грузии
Проект заявления Госдумы о мерах в связи с «антироссийскими провокациями в Грузии» опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 15:43
Авто
«Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде
В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.
Обновлено в 05:44
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 17:27
Шоу-бизнес
Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой
Обновлено в 19:45
Технологии
В «Ростехе» оценили потенциал внедрения «криптобиокабин» в МФЦ
Внедрение "криптобиокабины" в многофункциональных центрах (МФЦ) позволит оформить и получить заграничный паспорт без участия сотрудников МВД, сообщил РИА Новости генеральный директор концерна "Автоматика" (входит в "Ростех") Владимир Кабанов.
Обновлено в 20:31
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Общество
WWF планирует выпустить первых леопардов из новой популяции в тайгу Приморья в 2023 году
Обновлено в 20:50
Происшествия
В центре Москвы произошло вооружённое ограбление
Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.
Обновлено в 12:55
Авто
Классический Porsche 930 с двигателем Формула-1 показали в Гудвуде
Porsche 930 с двигателем, который некогда использовался в гонках Формулы-1, принял участие в гонке в Гудвуде.
Обновлено в 11:01
Политика
Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о старте переговоров с венесуэльской оппозицией, в том числе с ее лидером, главой местной нацассамблеи Хуаном Гуайдо (в январе он провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента республики вместо Мадуро).
Обновлено в 21:24
Кино
Умер режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:35