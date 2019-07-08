Под стенами телеканала NewsOne в Киеве проходит акция протеста нацистов из-за намерения журналистов провести телемост с каналом "Россия 1". Нацисты требуют закрыть каналы NewsOne и 112 за "пророссийскую пропаганду".

Нацисты жгут файеры под зданием канала NewsOne и швыряют петарды

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