Политика
Радикалы устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne в КиевеТелеканал 360° 16:00
Рядом со зданием телеканала NewsOne в Киеве радикалы устроили акцию протеста из-за проведения телемоста с российским каналом «Россия 1», который был отменен после поступивших в адрес украинских журналистов угроз. Националисты требуют закрыть телеканалы NewsOne за «пророссийскую пропаганду».
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
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Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
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Политика
Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
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Общество
Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне
Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Политика
Трамп заявил, что США не будут работать с британским послом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено в 16:15
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
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Экономика
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Общество
«Раз 20 пересмотрел»: видео, снятое на пляже Приморья, набирает популярность
В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый на одном из пляжей Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Семь человек пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузбассе
Накануне вечером на участке трассы Новосибирск – Кемерово произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 22:23
Общество
Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами
Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.
Обновлено в 21:22
Общество
В МЧС рассказали о пожарах из-за удлинителей и обогревателей
Некачественные розетки, электрические провода и удлинители могут стать причиной возникновения пожара, поэтому стоит не экономить на безопасности и приобретать лишь сертифицированную продукцию, заявили в МЧС в беседе с РИА "Новости".
Обновлено в 21:56
Происшествия
В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки
Обновлено в 07:25
Космос
Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос
Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Общество
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 20:39
Интернет
Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли
Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Политика
Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина
Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
Исследование: работа учителей в школах стала труднее
Более 70% учителей в России отметили, что работать в школе им стало труднее.
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Политика
Украинский министр опубликовал фотоколлаж с танками ВСУ у Кремля
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместил на своей странице в Facebook коллаж с изображением украинского танка у Кремля.
Обновлено в 09:41
Игры
Показали 13 минут геймплея Control
IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.
Обновлено в 15:56
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Финансы
В США в сентябре может произойти дефолт
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
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Кино
Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли
На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В зоне наводнения в Иркутской области госпитализированы 457 человек
В зоне наводнения в Иркутской области за сутки к врачам обратились 86 человек.
Обновлено в 22:24
Экономика
Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор
Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика
Российские туристы передумали ехать в Грузию
Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина.
Обновлено в 15:48
Политика
Зеленский назвал сроки решения вопроса газового транзита
Действие договора о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Специалисты назвали 4 правила здоровой спины
Соблюдая несколько правил, можно забыть о болях в спине. Хороший сон Во сне люди проводят очень много времени.
Обновлено в 12:08