Политика

Радикалы устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne в КиевеТелеканал 360° 16:00

Рядом со зданием телеканала NewsOne в Киеве радикалы устроили акцию протеста из-за проведения телемоста с российским каналом «Россия 1», который был отменен после поступивших в адрес украинских журналистов угроз. Националисты требуют закрыть телеканалы NewsOne за «пророссийскую пропаганду».
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Угрозы, петарды и антироссийские лозунги: кому невыгоден телемост между Россией и Украиной

ТК Звезда19:55

Радикалы устроили акцию протеста у телеканала NewsOne

Взгляд.ру14:19

СМИ: У офиса канала NEWSONE в Киеве проходит акция протеста

RT на русском15:38

В Киеве начались протесты из-за планов телемоста с Россией

РБК15:41

Радикалы устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве

Телеканал 360°16:00

От 100 до 300 человек собрались на акцию протеста возле офиса украинского телеканала NewsOne

Эхо Москвы15:00

Возле редакции украинского телеканала устроили акцию протеста из-за подготовки телемоста с Россией

Дождь13:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 23:02, Вашингтон
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено в 20:41
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено в 11:08
Авто

Kia Cerato GT-Line появится в РФ до конца 2019 года

Новый KIA Cerato GT-Line появится на российском рынке до конца 2019 года.
Обновлено в 08:58
Политика

Зеленский допустил особый статус русского языка в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война.
Обновлено в 15:39
Общество

Военные химики начали дезинфекцию системы водоснабжения в Тулуне

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции повреждённой паводком системы водоснабжения в Тулуне.
Обновлено в 22:29
Политика

Трамп заявил, что США не будут работать с британским послом

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет работать с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено в 16:15
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Экономика

Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»

Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 18:30
Общество

«Раз 20 пересмотрел»: видео, снятое на пляже Приморья, набирает популярность

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый на одном из пляжей Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Семь человек пострадали в страшном ДТП на трассе в Кузбассе

Накануне вечером на участке трассы Новосибирск – Кемерово произошло страшное ДТП, в результате которого пострадали семь человек, в том числе двое детей.
Обновлено в 22:23
Общество

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами

Сбербанк рассказал, в каких странах опасно пользоваться банкоматами из-за высокого риска стать жертвой скимминга.
Обновлено в 21:22
Общество

В МЧС рассказали о пожарах из-за удлинителей и обогревателей

Некачественные розетки, электрические провода и удлинители могут стать причиной возникновения пожара, поэтому стоит не экономить на безопасности и приобретать лишь сертифицированную продукцию, заявили в МЧС в беседе с РИА "Новости".
Обновлено в 21:56
Происшествия

В Лондоне экстремал забрался на небоскрёб без страховки

Обновлено в 07:25
Космос

Источник назвал дату следующего выхода астронавтов NASA в открытый космос

Следующий выход астронавтов NASA в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется в конце лета Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 20:52
Общество

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 20:39
Интернет

Instagram объявил о новых функциях по защите пользователей от травли

Социальная сеть Instagram объявила о новых функциях, которые направлены на борьбу с «онлайн-травлей».
Обновлено в 21:59
Политика

Власти Грузии осудили брань ведущего «Рустави 2» в адрес Путина

Грузинские и российские политики, общественные деятели и журналисты резко осудили поведение ведущего телекомпании «Рустави 2» Георгия Габунии, который в эфире авторской программы оскорблял Владимира Путина и покойных родителей президента.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

Исследование: работа учителей в школах стала труднее

Более 70% учителей в России отметили, что работать в школе им стало труднее.
Обновлено в 20:13
Политика

Украинский министр опубликовал фотоколлаж с танками ВСУ у Кремля

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян разместил на своей странице в Facebook коллаж с изображением украинского танка у Кремля.
Обновлено в 09:41
Игры

Показали 13 минут геймплея Control

IGN опубликовала гемплейное видео Control. В ролике показали вступление и обучение.
Обновлено в 15:56
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Обновлено в 21:41
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

Возможный пересмотр решения суда по транзитному контракту с «Газпромом» остается для инвесторов украинской компании «Нафтогаз» одним из существенных рисков.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено в 20:00
Финансы

В США в сентябре может произойти дефолт

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что потолок госдолга нужно поднять в ближайшее время.
Обновлено в 22:31
Кино

Вышел трейлер новой «Малефисенты» с Анджелиной Джоли

На ютьюб-канале Walt Disney Studios вышел трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы», в котором главную роль злой волшебницы играет Анджелина Джоли.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В зоне наводнения в Иркутской области госпитализированы 457 человек

В зоне наводнения в Иркутской области за сутки к врачам обратились 86 человек.
Обновлено в 22:24
Экономика

Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
Обновлено в 10:52
Политика

Российские туристы передумали ехать в Грузию

Туристы из России стали массово отказываться от брони в отелях Грузии после скандала на грузинском телевидении, где ведущий обматерил Владимира Путина.
Обновлено в 15:48
Политика

Зеленский назвал сроки решения вопроса газового транзита

Действие договора о транзите российского газа через территорию Украины заканчивается в конце 2019 года.
Обновлено в 11:38
Здоровье

Специалисты назвали 4 правила здоровой спины

Соблюдая несколько правил, можно забыть о болях в спине. Хороший сон Во сне люди проводят очень много времени.
Обновлено в 12:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное