Рядом со зданием телеканала NewsOne в Киеве радикалы устроили акцию протеста из-за проведения телемоста с российским каналом «Россия 1», который был отменен после поступивших в адрес украинских журналистов угроз. Националисты требуют закрыть телеканалы NewsOne за «пророссийскую пропаганду».

Радикалы устроили акцию протеста у здания телеканала NewsOne в Киеве

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