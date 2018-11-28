Кино
Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года
Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 годаРБК02:34
Национальный совет кинокритиков США назвал картину американского режиссера американского режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга» лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на сайте совета.
РБК02:34
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Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу» лучшим фильмом года
Комсомольская правда00:35
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Кино
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