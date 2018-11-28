Кино

Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года
РБК
02:34

Национальный совет кинокритиков США назвал картину американского режиссера американского режиссера Питера Фаррелли «Зеленая книга» лучшим фильмом 2018 года. Об этом сообщается на сайте совета.
РБК02:34

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Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм 2018 года

РБК02:34

Национальный совет кинокритиков США назвал «Зеленую книгу» лучшим фильмом года

Комсомольская правда00:35

В США кинокритики выбрали лучший фильм года

Газета.Ru00:33

Совет кинокритиков США назвал лучший фильм года

Говорит Москва00:34

Национальный совет кинокритиков США назвал лучший фильм года

RT на русскомвчера в 21:32

Совет американских кинокритиков назвал фильм года

РИА Новостивчера в 21:06

Национальный совет кинокритиков США назвал лучшим фильмом года «Зеленую книгу»

ТАССвчера в 19:56
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Кино

Михалков ответил Дудю на вопрос о своих плохих фильмах

Кинорежиссер и актер Никита Михалков в опубликованном на Youtube интервью ответил видеоблогеру и журналисту Юрию Дудю на вопрос, снимал ли он когда-нибудь "говно".
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Студия Sony Pictures снимет фильм про Спайдервумен

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В сети появился трейлер нового фильма Disney «Артемис Фаул»

Российская премьера назначена на 8 августа 2019 года. Во вторник, 27 ноября, в сети появился трейлер нового фильма от Disney "Артемис Фаул".
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Кино

В КНДР открылась Неделя российского кино

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Обновлено в 00:16
Кино

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Компании Skybound Entertainment и Entertainment One, которые отвечают за проект, планируют его сделать поистине амбициозным - для медиарынков каждой отдельной страны, где будет выпускаться сериал, готовится отдельная, индивидуальная история на родном языке.
Обновлено в 02:43
Кино

В сети появился трейлер фильма «Спасти Ленинград»

На ютьюб-канале Universal Pictures Russia появился трейлер российского фильма «Спасти Ленинград», основанного на реальных событиях.
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Кино

Владимир Машков сыграет миллиардера в трудной финансовой ситуации

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Кино

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Билл Гейтс назвал свои любимые сериалы

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